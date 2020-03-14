عمانيون يطالبون بتعطيل الدراسة في سلطنة عمان لمنع انتشار فيروس كورونا
عمانيون يطالبون بتعطيل الدراسة في سلطنة عمان لمنع انتشار فيروس كورونا
الهدهد

لجنة التعامل مع كورونا في السلطنة تتخذ القرار الذي طالب به العُمانيون منذ بدء انتشار الفيروس

كتب وطن
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قررت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس في في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من يوم غد الأحد ولمدة شهر .

وحثّت اللجنة الأسر على إبقاء الطلبة في منازلهم طوال فترة تعليق الدراسة.

وأهابت اللجنة بالجميع عدم ارتياد أماكن التجمع العامة والالتزام بمتطلبات الوقاية على المستوى الفردي والمجتمعي.

ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان عن تسجيل إصابة جديدة بمرض لمواطن مرتبطة بالسفر الى إيران وحالته مستقرة.

وبهذه الإصابة يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 20، منها 18 حالة مرتبطة بالسفر الى إيران وحالة واحدة مرتبطة بالسفر الى ايطاليا فيما يجري التقصي الوبائي عن الحالة قبل الأخيرة .

واليوم السبت، قال الدكتور أحمد السعيدي وزير الصحة العماني إن هناك حالة حرجة لأحد المصابين بكورونا في أحد المستشفيات في السلطنة.

وأوضح ” السعيدي” في تصريح له بعد ختام الاجتماع الطارئ لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون لمناقشة مستجدات الفيروس أن عدد الحالات المسجلة جراء الفيروس حتى صباح اليوم السبت بلغ عشرين حالة مؤكدة، تسع منها تم الإعلان عن شفائها مسبقًا.

وذكر أن المطلوب الآن هو التوعية الذاتية، والاهتمام بغسل اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية تجنبًا للشائعات.

ورصدت “وطن” تفاعل المغرّدين العُمانيين عبر “تويتر” مع قرار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية .

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