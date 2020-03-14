لجنة التعامل مع كورونا في السلطنة تتخذ القرار الذي طالب به العُمانيون منذ بدء انتشار الفيروس

قررت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا في سلطنة عمان تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من يوم غد الأحد ولمدة شهر .



وحثّت اللجنة الأسر على إبقاء الطلبة في منازلهم طوال فترة تعليق الدراسة.



وأهابت اللجنة بالجميع عدم ارتياد أماكن التجمع العامة والالتزام بمتطلبات الوقاية على المستوى الفردي والمجتمعي.

ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان عن تسجيل إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا لمواطن مرتبطة بالسفر الى إيران وحالته مستقرة.

وبهذه الإصابة يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 20، منها 18 حالة مرتبطة بالسفر الى إيران وحالة واحدة مرتبطة بالسفر الى ايطاليا فيما يجري التقصي الوبائي عن الحالة قبل الأخيرة .

واليوم السبت، قال الدكتور أحمد السعيدي وزير الصحة العماني إن هناك حالة حرجة لأحد المصابين بكورونا في أحد المستشفيات في السلطنة.

وأوضح ” السعيدي” في تصريح له بعد ختام الاجتماع الطارئ لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون لمناقشة مستجدات الفيروس أن عدد الحالات المسجلة جراء الفيروس حتى صباح اليوم السبت بلغ عشرين حالة مؤكدة، تسع منها تم الإعلان عن شفائها مسبقًا.

وذكر أن المطلوب الآن هو التوعية الذاتية، والاهتمام بغسل اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية تجنبًا للشائعات.

ورصدت “وطن” تفاعل المغرّدين العُمانيين عبر “تويتر” مع قرار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية .

تم #تعليق_الدراسه_عمان .. الحكومة تتخذ كافة الاجراءات ، وفعلت ما عليها فعله..



من جانبكم كأولياء أمور .. اتخاذ أيضاً كافة الاجراءات لسلامة أبنائكم..



هذه ليست اجازة للاستمتاع..

هذه اجازة لان هناك وباء يجتاح العالم..



الله يسلمنا ويسلمكم جميعاً — shafiqa.om (@shafiqaom) March 14, 2020

نصائح ونأمل أن يأخذ الجميع الأمر بجدية تامة :



🔴 إغسل يديك باستمرار فإنها الناقل الأول .



🔴 تجنب المصافحة



🔴 تجنب الاختلاط بمن به أعراض معروفه



🔴 تجنب الزحام



🔴 كُن مسؤولا ورقيبا ذاتيا وإعزل نفسك إذا احسست بأعراض المرض وتواصل مع الجهات المختصة #تعليق_الدراسة_عمان — د. خليل بن إبراهيم مكي (@Macki_Dr) March 14, 2020

#تعليق_الدراسه_عمان

بعد إعلان تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية في سلطنة عمان،يُرحى الحذر من هذهِ السلوكيات :

* تجمعات الأطفال في الحدائق العامة ومراكز التسوق.

*تجمعات الأسر في بيت العائلة الكبير مع الأطفال بشكل يومي .

*حضور المناسبات والفعاليات كالأعراس وأعياد الميلاد pic.twitter.com/E54humxwqA — عائشة المجعلي (@AishaAlmajali) March 14, 2020

من أجل الله بعد #تعليق_الدراسة_عمان

أرجوكم على كل فرد عاقل في هذا المجتمع أن يعي بأن الوضع بالنسبة لـ #كورونا مرعب ووجب #العزل_الاجتماعي بيننا والمكوث في المنزل قدر المستطاع..

ولمن لم يستوعب حتى الآن كارثية الوباء لينظر فقط هنا للوفيات خلال 48 ساعة فقط ولتصل هذه الرسالة للجميع: pic.twitter.com/WemO6yjhwC — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) March 14, 2020

#تعليق_الدراسه_عمان

إنه جرس إنذار، يعني أن التجمعات والاختلاط من غير داعٍ محظور.

الدولة علقت الدراسة ليبقى الأطفال في منازلهم.

علينا كشعب أن نكون بمستوى الوعي الذي يحفظ لنا صحتنا.

وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية. — Hashar حشر المنذري (@7shr) March 14, 2020