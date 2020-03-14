كورونا اجتمع مع الأميرة هيا على ابن راشد.. ضرب دبي في مقتل وآخر أمل لإنقاذ اقتصاد الإمارة المتهالك يتبخر

فيما يمثل تبخرا كاملا للأمل الأخير الذي كان يعقد عليه حاكم دبي محمد بن راشد آماله لإنقاذ اقتصاد “إمارة الذهب” المتهالك بالأساس، أغلق باب السياحة الترفيهية والذي يعد أحد مصادر الدخل الرئيسية لدبي بقرار رسمي جراء تفشي فيروس كورونا.

وفي التفاصيل وجهت دائرة السياحة والترفيه في دبي بمنع المنشآت الفندقية وقاعات الأفراح من إقامة حفلات الأعراس، اعتبارا من اليوم وحتى نهاية الشهر، مشيرة إلى أنه سيتم التفتيش على جميع المرافق للتحقق من الالتزام الكامل بهذا التوجيه، وفقا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

هذا وقررت إمارة أبوظبي أيضا إغلاق المناطق السياحية والمدن الترفيهية والوجهات الترفيهية؛ لمنع انتشار فيروس “كورونا”.

من جانبها أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، السبت، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى لبنان وتركيا وسوريا والعراق اعتبارا من 17 مارس وحتى إشعار آخر.

وكانت حكومة الإمارات أعلنت تفعيل نظام “العمل عن بعد” لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الاتحادية لمدة أسبوعين للفترة من 15 ولغاية 26 مارس الجاري، قابلة للتجديد.

وارتفعت حالات الإصابة بالفيروس التاجي بالإمارات إلى 85 حالة.

واعتمد مصرف الإمارات المركزي خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم، في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، وذلك في إطار إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس “كوفيد – 19” وباء عالميا.

وبحسب بيان المصرف المركزي، سيتوجب على البنوك المشاركة في هذه الخطة الموجّهة استخدام التمويل في منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد، لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى تعرض العديد من العملاء الأفراد والشركات لمخاطر النقص المؤقت في تدفقاتهم النقدية بسبب تفشّي وباء “كوفيد – 19″، وتهدف الخطة إلى معالجة هذا الأمر من خلال توفير مساعدة للعملاء ومنح تمويل بتكلفة صفرية للبنوك.