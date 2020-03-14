طبيب كويتي يفجر مفاجأة صادمة.. هذا العدد المخيف سيراجع المستشفيات لو انتشر الفيروس بالبلاد

حذر رئيس الجمعية الطبية الكويتية، الدكتور أحمد العنزي، من انتشار فيروس كورونا الجديد في الكويت، مشيراً إلى أنه في حال انتشر الوباء سيكون الأمر خطير جداً.

وقال العنزي، في تسجيل صوتي بث عبر (تويتر) رصدته “وطن”،: “لو انتشر الوباء في الكويت سيراجع 600 ألف مريض للمستشفيات خلال أسبوع أو أسبوعين فقط”، مطالباً الجميع بأخذ الأمر على محمل الجد.

رئيس الجمعية الطبية الدكتور أحمد العنزي في رسالة «هامة» للمجتمع: لو انتشر الوباء في سيراجع 600 ألف مريض لمستشفيات الكويت خلال اسبوع او اسبوعين فقط.. لذلك الرجاء اخذ الامور على محمل الجد. pic.twitter.com/4cicSNhEzq — المجلس (@Almajlliss) March 13, 2020

وأضاف العنزي: “80% من الإصابات بالوباء تكون خفيفة و15% تحتاج للرعاية الطبية، و5% خطيرة وقد تؤدي للوفاة، وكورونا وباء ينشر بسرعة وبوقت قصير وقد يغطي جميع أنحاء البلاد”.

وتابع العنزي: “الكويت بها أربعة ملايين إنسان ولو 15 أو 20% احتاجوا الذهاب للمستشفى فإن المستشفى لن تتمكن من استقبالهم بالشكل المثالي وبعض المرضى لن يحصلوا على فرصة رؤية الطبيب وهذا الأمر يحدث في إيطاليا حالياً”.

واستطرد بالقول: “المسألة يجب أن تؤخذ بجدية لا نريد أن نصل للذهاب للمستشفى ولا تجد من ينظر فيه، الحكومة الكويتية اتخذت إجراءات شديدة ومكلفة ولها ثمن عالي وذلك لضمان عدم انتشار الوباء، ولكن يجب أخذ الأمر بجدية ومنع الاختلاط والمكوث في البيوت”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا وصل إلى مئة حالة، لافتةً إلى أن ذلك بعد تسجيل 20 إصابة جديدة أمس الجمعة.

وأوضحت الوزارة، أن خمس حالات من المصابين بالفيروس تماثلت للشفاء فيما تعالج أربع حالات داخل وحدة العناية المركزة بالمستشفيات.