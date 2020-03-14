“شاهد” إدخال حالة حرجة بفيروس كورونا إلى العناية المركزة في سلطنة عمان

أعلن وزير الصحة العماني الدكتور أحمد السعيدي أن هناك حالة حرجة لأحد المصابين بفيروس كورونا في قسم العناية المركزة بإحدى المستشفيات في السلطنة.
وأوضح ” السعيدي” في تصريح له بعد ختام الاجتماع الطارئ لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون لمناقشة مستجدات الفيروس أن عدد الحالات المسجلة جراء الفيروس حتى صباح السبت بلغ 20 حالة مؤكدة، 9 منها تم الإعلان عن شفائها مسبقًا.
وذكر أن المطلوب الآن هو التوعية الذاتية، والاهتمام بغسل اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية تجنبًا للشائعات.
ودعا الوزير اي شخص لديه أعراض حمى وسعال الى البقاء في المنزل، لحماية نفسه والمجتمع.
وقال إن اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا في السلطنة اوصت بعدم السفر الا لحالات الضرورة القصوى .
وأشار الى أن ما تقوم به السلطنة، هو ما تقوم به كل دول العالم، في محاولة الحد من انتشار الفيروس .
واليوم قررت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا في سلطنة عمان تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من يوم غد الأحد ولمدة شهر .