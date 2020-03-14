مصاب بفيروس كورونا في المستشفى
مصاب بفيروس كورونا في المستشفى
Videoالهدهد

“شاهد” إدخال حالة حرجة بفيروس كورونا إلى العناية المركزة في سلطنة عمان

كتب وطن
0

أعلن وزير الصحة العماني الدكتور أحمد السعيدي أن هناك حالة حرجة لأحد المصابين بفيروس في قسم العناية المركزة بإحدى المستشفيات في السلطنة.

وأوضح ” السعيدي” في تصريح له بعد ختام الاجتماع الطارئ لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون لمناقشة مستجدات الفيروس أن عدد الحالات المسجلة جراء الفيروس حتى صباح السبت بلغ 20 حالة مؤكدة، 9 منها تم الإعلان عن شفائها مسبقًا.

وذكر أن المطلوب الآن هو التوعية الذاتية، والاهتمام بغسل اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية تجنبًا للشائعات.

ودعا الوزير اي شخص لديه أعراض حمى وسعال الى البقاء في المنزل، لحماية نفسه والمجتمع.

وقال إن اللجنة العليا للتعامل مع في السلطنة اوصت بعدم السفر الا لحالات الضرورة القصوى .

وأشار الى أن ما تقوم به السلطنة، هو ما تقوم به كل دول العالم، في محاولة الحد من انتشار الفيروس .

واليوم قررت في في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من يوم غد الأحد ولمدة شهر .

قد يعجبك ايضا
الهدهد

متداول: “وفاة أول حالة بكورونا في عُمان”! .. المستشفى السلطاني يكشف…

الهدهد

لجنة التعامل مع كورونا في السلطنة تتخذ القرار الذي طالب به العُمانيون منذ بدء انتشار…

الهدهد

تصنيف سلطنة عمان المالي يدخل بدرجة أكبر في نطاق عالي المخاطر والإنقاذ بيد السلطان

الهدهد

مستشار عُماني ينتقد المسؤولين ويكشف الفساد المالي بالدوائر الحكومية في الولايات…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.