“شاهد” إدخال حالة حرجة بفيروس كورونا إلى العناية المركزة في سلطنة عمان

أعلن وزير الصحة العماني الدكتور أحمد السعيدي أن هناك حالة حرجة لأحد المصابين بفيروس كورونا في قسم العناية المركزة بإحدى المستشفيات في السلطنة.

وأوضح ” السعيدي” في تصريح له بعد ختام الاجتماع الطارئ لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون لمناقشة مستجدات الفيروس أن عدد الحالات المسجلة جراء الفيروس حتى صباح السبت بلغ 20 حالة مؤكدة، 9 منها تم الإعلان عن شفائها مسبقًا.

وذكر أن المطلوب الآن هو التوعية الذاتية، والاهتمام بغسل اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية تجنبًا للشائعات.

ودعا الوزير اي شخص لديه أعراض حمى وسعال الى البقاء في المنزل، لحماية نفسه والمجتمع.

وقال إن اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا في السلطنة اوصت بعدم السفر الا لحالات الضرورة القصوى .

وأشار الى أن ما تقوم به السلطنة، هو ما تقوم به كل دول العالم، في محاولة الحد من انتشار الفيروس .

#مباشر تصريح معالي الدكتور احمد بن محمد السعيدي وزير الصحة في ختام الاجتماع الطارئ لأصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لمناقشة مستجدات فيروس #كورونا #كوفيد١٩ https://t.co/aT8MXcOnoX — وزارة الصحة – عُمان (@OmaniMOH) March 14, 2020

واليوم قررت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا في سلطنة عمان تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من يوم غد الأحد ولمدة شهر .