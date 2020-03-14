سعود الفوزان
الهدهد

الكاتب السعودي سعود الفوزان يطبل لـ”ابن سلمان” ويصف النقاب بـ” بدعة العثمانيين المتخلفة”

كتب خاص "وطن"
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هاجم الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط ، سعود الفوزان، النقاب، معتبراً إياه بدعة تسبب بها خلال فترة الخلافة العثمانية التي امتدت على مدار أربعمائة عام.

وقال الفوزان، في تغريدة له رصدتها “وطن”، “النقاب بدعة جاءنا من العثمانيين الذين أرادوا لنا التخلف ومازال الخلاف يدور حوله رغم أن البعض يريدون شرعنته”.

وأضاف الفوزان، والذي يعتبر أحد “المطبلين” لخطة محمد بن سلمان 2030 قائلاً” النقاب يضل حرية شخصية للمرأة والخيار لها ولا يحق لنا أن نجبر زوجاتنا وبناتنا على ارتداؤه”.

وسابقاً هاجما الفوزان، ، قائلاً: “من يتغنى بالحجاب الذين جعلوا بناتنا أسيرات لمخلفات العثمانيين هذه ابنتنا الغالية  غاده المطيري بالمختصر دون حجاب ورفعت رؤوسنا كسعوديين”.

وأضاف الفوزان: “اخواني العفيفة لو وضعتها بشواطئ ميامي دون حجاب سوف تظل عفيفة والفاسدة لو البستها الف حجاب ووضعتها بمكة سوف تظل فاسدة”.

والمعروف عن الفوزان، هجومه المستمر على الحجاب والنقاب، ويصفهم البعض من دعاة تحرر المرأة السعودية من الضوابط الاجتماعية، علاوة على أنه أحد الكتاب الموالين لمحمد بن سلمان.

يذكر أن العديد من الكتاب السعوديين يعبرون عن مناصرتهم لخطة ولي العهد عبر انتقاد بعد العادات والتقاليد الاجتماعية والدينية في السعودية، ويدعون إلى عدم تقييد المرأة وإعطائها مزيداً من الحريات.

ويختلف علماء الدين الإسلامي حول النقاب، فيما يعتبر ظاهرة في السعودية وتلبسه نسبة كبيرة من النساء السعوديات في المملكة.

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