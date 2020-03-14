“شاهد” تفاصيل ارتباط ياسمين صبري بأحمد أبوهشيمة وموعد زفافهما

كشف الإعلامي المصري عمرو أديب خلال حلقته الأخيرة من برنامجه الحكاية أمس الجمعة عن تفاصيل ارتباط الممثلة ياسمين صبري، برجل الأعمال المصري أحمد ابو هشيمة، وذلك بعد إعلانهما رسميا خطوبتهما.

وأوضح أديب بأن ياسمين صبري واحمد أبو هشيمة كانا قد تعارفا على بعضهما منذ 3 أشهر تقريبا، بطريقة يصفها بأنها “صدفة لا يمكن أن تتكرر”.

وقال: “يعني أحمد قابل ياسمين من 3 شهور في صدفة لا يمكن أن تتكرر، واحمد منبهر بياسمين، وبيقول فيها كلام جميل، وهو رجل أعمال ناجح”.

وعن موعد الزفاف فأشار عمروا أديب إلى أنه من الممكن أن يتم عقد القران بعد 3 أو 4 أشهر من الآن.

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت كثيراً من التغريدات حول العلاقة بين ياسمين صبري واحمد أبو هشيمة قبل الإعلان عن خطوبتهما. حيث شهدت الأيام الماضية عديد من الأحداث التي تتحدث عن رابطة بين الشخصين، أحدها انتشار صورة لياسمين صبري ترتدي فيها نظارة شمسية، ويظهر من خلال التدقيق في الصورة في عدسة النظارة الشمسية انعكاس لصورة احمد أبو هشيمة مما يوحي بأنه هو الشخص الذي أمامها خلال تصوير الصورة.

صورة عاديه ياسمين صبري منزلاها..

البنات : زوومو ع الصورة لحد ما ربطوا الاحداث ببعض و جابوا الشكل اللي اتعكس ف عدسات النضارة و استنتجوا ان دا ابو هشميه..

بناتنا : ١

المخابرات العامه : صفر pic.twitter.com/q3nTtzdKbb — Si! ElsaYeD (@cciko37) March 8, 2020

ومرة أخرى حين نشر أبو هشيمة على صفحته صورة ليده وهي تقبض على يد فتاة في إصبعها خاتم، وبعد بحث المغردين تبيّنوا بأن الخاتم يعود لياسين صبري وأخرجوا صوراً لها وهي ترتديه.

أبو هشيمة نزل ستوري الناس في نص ساعة عرفت مين صاحبة الايد في تحليل تكتيكي إستراتيجي مبني على أدلة قطعية تثبت مما لا شك فيه اننا فاضيين اوي يا جماعة 😀 ما يرتبط ولا ان شالله ما ارتبط خلونا احنا في مصايبنا الكونية وخلو أبو هشيمة في حلوياته ربنا يسهله 😂#ياسمين_صبري pic.twitter.com/YKhjvbsUsF — Mariam Galal (@translmariam) March 13, 2020

رجل الاعمال احمد ابو هشيمة نزل الستوري ده من شوية وتحرياتي بتقول انه بيحب ياسمين صبري وواضح من الخاتم .. وربنا يرزقكم فراغي اليومين دول pic.twitter.com/8ru0lsFiSl — فاضلي إكتئباية وحدة وافتح مكئبة (@wownotwow2) March 12, 2020

وتناقلت صفحات التواصل الاجتماعي أسماء ياسمين صبري واحمد أبو هشيمة بصورة كبيرة، بعد انتشار خبر ارتباطها، مما سبب امتعاضا لدى بعض المغرّدين الذين اعتبروا بأن هناك مصائب تحدث في مصر بسبب الأمطار مؤخرا، لم تلقى بالاً كما الأمر مع خبر خطوبة ياسمين صبري، حيث تقول المدونة انجي اشرف رحيل: “مش مصدقة التفاهة والله يعني يوم على القاهرة النهاردة ربنا لطف بحالنا وعندنا المياه مقطوعة وشوارع غرقانة وبلاوي سودة وسايبين كل دة وبنفكر في ست ياسمين صبري”

مش مصدقة التفاهة والله يعني يوم علي القاهرة النهاردة يوم ربنا لطف بحالنا و عندنا ماية مقطوعة وشوارع غرقانة وبلاوي سودة وسايبين كل دة وبنفكر في ست ياسمين صبري اللي عمالة تستعرض روحها ياريت نبطل تفاهة

في ناس تستحق الشكر وربع التقدير دة #ياسمين_صبري pic.twitter.com/v9T0FyYU3v — Ingi Ashraf Rahel (@Akramah69802966) March 13, 2020

وكان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قد أعلن أمس الجمعة عن خطوبته من الفنانة المصرية ياسمين صبري، وبحسب بوابة صحيفة أخبار اليوم المصرية فإن خاتم ياسمين صبري من الألماس النقي عيار 5.8 قيراط وتم تصميمه خصيصاً لها، أما قيمته فتفوق 200 ألف دولار أميركي، كما يُشار إلى أن ابو هشيمة كان متزوجاً من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من 2009 إلى 2012، بينما كانت ياسمين صبري متزوجة من شخص من خارج الوسط الفني وأعلنت انفصالها عنه في 2017 بعد زواج دام لخمس سنوات.