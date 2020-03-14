“شاهد” اللحظات الأخيرة في حياة الشابة الأردنية بلقيس بن هاني التي أبكت مواقع التواصل بعد إصابتها بمرض نادر

توفيت الشابة الأردنية بلقيس بني هاني، التي شغلت مواقع التواصل وفق تصريحات إعلامية لوالدها أكد فيها أنها توفيت قبل قليل في مستشفى الحسين للسرطان خلال تنويمها بوحدة العناية المركزة في المستشفى.

الحالة الصحية لبلقيس هاني بحسب والدها ساءت بشكل كبير وحدث انخفاض كبير في ضغط الدم لديها مما أدى إلى وفاتها. يذكر أن بلقيس دخلت في مرحلة غيبوبة منذ حوالي 5 أيام وتم نقلها إلى وحدة العناية المركزة .

يا الله شو قشعر بدني!!

الله يرحمها ويغفرلها يارب 🥺🥺🥺❤️❤️❤️#بلقيس_بني_هاني pic.twitter.com/51u7IoaFed — Nana✨🖤 (@Nanaaltiti) March 14, 2020

وكانت الفتاة بلقيس بني هاني “٢٤ سنة”، خريجة هندسة كهرباء، خلال فترة دراستها بالجامعة ظهرت لها “حبة” أسفل لسانها، ولم تُعرها اهتماماً كبيراً، إلى أن بدأت تشعر بألمٍ في أسنانها.

ونتيجةً لتلك الآلام، أجرت “بلقيس” عمليات في عصب الأسنان وحشوات خاصة عند أطباء أسنان، حيث أبدوا شكوكاً في إمكانية أن يكون هناك ورماً خبيثاً، لكنّهم أخبروها لاحقاً أنه “حميد” واضطرت لإزالة الفك السفلي كاملاً .

لكنّ الصدمة ظهرت في كون الورم “خبيث” و”نادر جدا”، وتبين أن لديها خلايا سرطانية في الرقبة والفك وخلف الرأس والحبل الشوكي، وبعد 8 أشهر في مستشفى الحسين للسرطان، وصلت “بلقيس” لمرحلة لا يُمكنها أن تسمع أو تتحدث أو ترى.