“القدر” ينتصر لوزيرة الصحة القطرية من ابن سلمان بعدما منعها من دخول الرياض.. ما حدث لم يكن ليخطر على بال

فيما وصفه ناشطون بأنه انتصار القدر لوزيرة الصحة القطرية من النظام السعودي ـ الذي تزعم حصارا جائرا ضد قطر في يونيو 2017 ـ بعدما منعها من دخول الرياض قبل أسابيع لحضور اجتماع دعت إليه الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ألغي هذا الاجتماع بشكل مفاجئ وعقد عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة بسبب كورونا.

وكانت وزارة الخارجية القطرية أبدت في فبراير الماضي “أسفها واستنكارها لعدم منح المملكة العربية السعودية تصريح دخول لوزيرة الصحة القطرية حنان الكواري لحضور اجتماع دعت إليه الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للتعامل الوقائي مع فيروس كورونا” في السعودية.

ولم يتمكن وزراء الصحة بالخليج حضور الاجتماع في الرياض بعد إعلان حالة الطوارئ بسبب تفشي فيروس كورونا، واضطروا لعقده عبر خاصية دائرة الفيديو المغلقة عبر الإنترنت.

من جانبه علق السياسي والناشط القطري عبدالله الوذين ونشر صورة من الاجتماع على صفحته بتويتر وقال:”رفضت السلطات #السعودية منح وزيرة الصحة القطرية تأشيرة دخول قبل أسابيع لحضور اجتماع وزراء الصحة في #الرياض، واليوم يأتي أمر الله وقضائه وقدره فلا يستطيع وزراء صحة دول الخليج الاجتماع إلا عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة بسبب #كورونا !”

رفضت السلطات #السعودية منح وزيرة الصحة القطرية تأشيرة دخول قبل أسابيع لحضور اجتماع وزراء الصحة في #الرياض، واليوم يأتي أمر الله وقضائه وقدره فلا يستطيع وزراء صحة دول الخليج الاجتماع إلا عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة بسبب #كورونا !

سبحان قاهر الطغاة والجبابرة ومهلك فرعون ما أعدله pic.twitter.com/DRPA979kpI — عبدالله الوذين (@abqatar) March 14, 2020

وتابع:”سبحان قاهر الطغاة والجبابرة ومهلك فرعون ما أعدله”

واعتبرت الخارجية القطرية حينها أن الرياض قامت بـ”تسييس أزمة إنسانية بسبب الخلافات السياسية”، ودعتها إلى “تحمل مسؤولياتها” كدولة مقر لمجلس التعاون الخليجي.

هذا وقالت وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن حكومة المملكة قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين، بدء من يوم غد الأحد.

وأضاف المصدر أن تلك الفترة ستعتبر إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو خضعوا لتطبيق الحجر الصحي بعد عودتهم إلى المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 17 حالة جديدة مصابة بفيروس “كورونا” المستجد.

وقالت الوزارة إن الحالة الأولى من الـ17 حالة الجديدة تعود لمواطن سعودي قادم من إيران، وهو معزول حالياً في منشأة صحية في الأحساء.