تسجيل إصابة في كندا عائدة من الأردن
تسجيل إصابة في كندا عائدة من الأردن
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الأردن أعلن خلوه من كورونا لكن كندا كشفت عن إصابة لعائدة من المملكة .. كيف حدث ذلك؟

كتب وطن
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في الوقت الذي اعلن أن خالٍ من فيروس مع مغادرة المُصاب الأردني الوحيد، المستشفى، الجمعة بعد تماثله للشفاء، أعلنت ، اصابة احدى رعاياها بفيروس كانت قادمة من الاردن.

وبحسب كبيرة الأطباء في مقاطعة ألبرتا الكندية كمدا دينا هنشود، فانه تم تأكيد اصابة أربع حالات جديدة بفيروس كورونا، تشمل مجموعة من الأعمار والأشخاص الذين عادوا مؤخرًا من السفر من :” الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة”.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الأردنية الجمعة، ارتفاع عدد الحالات الموجودة في والتي وصلت إلى الأردن من مناطق ينتشر فيها فيروس الكورونا المستجد إلى 90 حالة.

ولفتت إلى أن العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يوماً وثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد بلغ 280 حالة.

وفي السياق، عبّر مدير مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور عن تخوّفه من إمكانية وجود حالات غير مكتشفة بفيروس كورونا في الأردن .

وقال منصور عبر حسابه على فيسبوك: ” لست مرتحا لتردد عبارة “الأردن خال من كورونا ولا للعرس الوهمي الذي يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي”.

واضاف: “لا أعتقد ان هناك بلد خال منه (كورونا).

بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، الدكتور نذير عبيدات، خلوّ الأردن من بعد شفاء المصاب الوحيد محمد الحياري ومغادرته المستشفى، الجمعة، مستدركا بالقول “إن هذا لا يعني أننا سنبقى هكذا لأن الخطر حولنا ولن نتفاجأ إذا سجلنا حالة جديدة”.

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