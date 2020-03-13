“شاهد” ما حقيقة هروب فتيات بحرينيات من الحجر الصحي وملاحقة قوات الأمن لهن

تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو “قيل” انها لهروب عدد من النساء في البحرين، من الحجر الصحي الخاص بفيروس (كورونا) وملاحقة عناصر من الأمن لهن بالمركبات.

ونشر حساب (الأدعم)، مقطع فيديو رصدته “وطن”، يظهر هروب السيدات خارج منطقة العزل الصحي بالبحرين، منتقداً عدم شفافية بعض الدول في الإعلان الصادق عن الحالات المصابة بالفيروس.

وقال حساب (الأدعم): “إن الفيديو يظهر تعامل المجنسين من الأمن البحريني مع النساء، وأن عدم شفافية بعض الدول في الإعلان الصادق عن الحالات يترك الباب للشائعات”.

وأشار الأدعم، إلى أن الفيديو يقال أنه لفتيات هربن من الحجر الصحي، متابعاً: “من طريقة ركضهن جميعهن لا أصدق الأمر لعلهن محتجات”، مبيناً أن الفيديوهات تم تصويرها بالبحرين.

وأثار المقطع الذي نشره الأدعم جدلاً واسعاً بين النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فمنهم من نفى صحته وقال إن الفيديو قديم يعود إلى الاحتجاجات التي شهدتها البحرين.

لا حول ولا قوة الا بالله..

الاستهانة بالفيروس جعل من ايطاليا و ايران يدفعون ثمن باهظ. — ASEEL QATAR (أصيل) (@QatarAseel) March 13, 2020

وهذا المقطع صحيح ولكن ليس كما ذكرت تابع للمقطع الاول

ولكن بدون اي تعدي على احد — عبدالعزيز ال راكان (@azizaldosri) March 13, 2020

يذكر أن وزارة الصحة البحرينية، أعلنت عن تسجيل 188 حالة إصابة بفيروس (كورونا) الجديد، نافيةً تسجيل أي وفيات بسبب الفيروس.

وحسب الصحة البحرينية، فإن الحالات التي سجلت مؤخراً والبالغ عددها 77 حالة كانت في إيران، وأنهم وصلوا إلى المنامة ضمن خطة إجلاء المواطنين بالبحرينيين من طهران.

وتتهم البحرين بأنها تواصل إخفاء الأرقام الحقيقية لعدد الإصابات بالفيروس، كما أنها لا تقدم معلومات وافية عن عدد الحالات التي وضعت بالحجر الصحي