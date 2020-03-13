“شاهد” لماذا قال وزير الصحة الأردني للمواطن الذي شُفي من كورونا “بقتلك”؟!

أعلن الأردن الجمعة شفاء المصاب الوحيد بفيروس كورونا وخروجه من المستشفى حيث كان يتواجد في الحجر الصحي منذ 14 يوماً بعد اكتشاف اصابته بالفيروس بعد عودته من إيطاليا .

وأظهرت مشاهد مصوّرة لحظة مرافقة وزير الصحة الأردني سعد جابر للمصاب الذي تعافى من الفيروس محمد حياري.

وقال الحياري خلال سيره مع الوزير وخروجه من المستشفى انا راجع على ايطاليا لو كان هناك طيران لسافرت إلى ايطاليا ليرد الوزير ضاحكا: “بقتلك”.

المتعافي من كورونا يتمنى العودة لايطاليا.. ووزير الصحة يحذره: بقتلك المتعافي من كورونا يتمنى العودة لايطاليا.. ووزير الصحة يحذره: بقتلك#حياة_اف_امتبادل وزير الصحة سعد جابر الجمعة، المزاح مع المواطن الذي شفي من فيروس كورونا محمد حياري.وقال الحياري خلال مسيره مع الوزير وخروجه من المستشفى انا راجع على ايطاليا لو كان هناك طيران لسافرت إلى ايطاليا ليرد الوزير ضاحكا: بقتلك.ثم تبادل الوزير والحياري الحديث عن الأوضاع في ايطاليا والأندية الرياضية التي يشجعانها هناك.وأكد الحياري خلال خروجه من المستشفى أن صحته ممتازة.#أخبار_حياة Posted by ‎Hayat FM حياة اف ام‎ on Friday, March 13, 2020

وأكد الحياري خلال خروجه من المستشفى أن صحته ممتازة.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الأردنية الجمعة، ارتفاع عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي والتي وصلت إلى الأردن من مناطق ينتشر فيها فيروس الكورونا المستجد إلى 90 حالة.



ولفتت إلى أن العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يوماً وثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد بلغ 280 حالة.