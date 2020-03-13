تعليمات أمنية مشددة.. الإمارات تمنع كشف هوية المتوفين جراء كورونا والعدد وصل “17” متوفيا

كشف حساب شهير على “تويتر”، عن تعليمات أمنية أصدرتها الإمارات إلى الجهات المختصة، بعدم كشف أسماء المتوفين من الأجانب داخل الدولة جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه انه “ضابط في جهاز الامن”، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن التعليمات مشددة جداً صدرت بعدم كتابة اسماء المتوفين من الاجانب داخل الدولة، والبالغ عددهم ١٧حتى مساء الامس، بسبب فايروس كورونا ، واغلبهم من فئة عمال السكن المشترك.

تعليمات امنية مشددة ، بعدم كتابة اسماء

المتوفين من الاجانب داخل الدولة ، والبالغ

عددهم ١٧حتى مساء الامس ، بسبب فايروس

كورونا ، واغلبهم من فئة عمال السكن المشترك. — بدون ظل (@without__shadow) March 13, 2020

وأعلنت السلطات السودانية، الجمعة، اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، ووفاة صاحبها بعد قدومه من الامارات.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أن المصاب “في الخمسينيات من العمر يسكن الخرطوم، وتوفي، الخميس، وزار الإمارات في الأسبوع الأول من مارس (آذار) الجاري”.

وكانت الصحة الإماراتية أعلنت اكتشاف 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي أعداد المصابين في البلاد إلى 74 حالة إصابة، تعافى منها 12 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية، أن حالات الإصابة الجديدة كانت خاضعة للحجر الصحي، حيث كانت مخالطة لحالات إصابة أعلن عنها في السابق.

وفي الوقت ذاته كشفت مصادر إماراتية أن عدد الاصابات في الإمارات تجاوز 600 حالة، في الوقت الذي تكتم السلطات الاماراتية على الحالة خشية فضحها.