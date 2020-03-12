“لا أستطيع السفر إلى سلطنة عُمان ثم قطر”.. هذه اخر محادثة دارت بين الراحل الشيخ عيسى بن راشد وشقيق الأمير تميم

توفي الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الأسبق، وذلك عن عمر يناهز 83 سنة. حسب ما أعلنت وسائل اعلام عربية، كاشفة سبب الوفاة التي أثار تفاعلا واسعاً في الاوساط العربية السياسية والرياضية.

وذكرت المصادر العربية أن الشيخ عيسى بن راشد توفي مساء اليوم بعد معاناة مع المرض خلال الفترة القريبة الماضية، حيث ظهر في العام الماضي وهو مقعد غير قادر على الحركة ويتحدث بصعوبة بفعل المرض.

وقال الإعلامي محمد الخاتم عبر قنوات السعودية الرياضية: نقدم خالص العزاء للأسرة الرياضية الخليجية و العائلة المالكة في مملكة البحرين اثر نبأ وفاة الشيخ عيسى بن راشد رحمه الله.

#وفاة_الشيخ_عيسى_بن_راشد

رحمه الله واسكنه فسيح جناته

كان من رموز الرياضة في الخليج

تعازينا الى حكومة #البحرين والى كافة الشعب البحريني ..

اخر ظهور للشيخ له بعد فوز البحرين بكأس الخليج بعد ان تحققت أمنيته بعد خمسين عام

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/p7BstdLTiy — غرم الله الزهراني (@gormilhazhrana) March 12, 2020

وتقلد الشيخ عيسى العديد من المناصب في البحرين، أهمها رئاسة المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ورئاسة نادي البحرين، ورئاسة الاتحاد البحريني، بجانب رئاسة اللجنة الأولمبية.

وكان آل خليفة قد نال عدة أوسمة منها وسام الشيخ عيسى بن سلمان من الدرجة الأولى، وسام البحرين من الدرجة الأولى، وسام الدفاع الوطني من دولة الكويت، الوسام الفضي من اللجنة الأولمبية الدولية، وسام التميز الأولبي الذهبي.

ونعى الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”، ( رحم الله الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة الذي رحل عن الدنيا اليوم بعد أن عايش المرض فترة من الزمن .. الشيخ عيسى رمز خالد في الذاكرة الرياضية الخليجية وكان من الشخصيات المحبوبة التي تحظى باحترام الجميع .. تعازينا لعائلته الكريمة ).

رحم الله الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة الذي رحل عن الدنيا اليوم بعد أن عايش المرض فترة من الزمن ..

الشيخ عيسى رمز خالد في الذاكرة الرياضية الخليجية وكان من الشخصيات المحبوبة التي تحظى باحترام الجميع ..

تعازينا لعائلته الكريمة .. pic.twitter.com/Y0OmE8xWPR — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) March 12, 2020

ومن جانبه أيضاً قدم الشيخ خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس النادي العربي القطري، تعازيه بوفاة الشيخ عيسى بن راشد قائلاً :” انا لله وانا اليه راجعون، نعزي انفسنا في وفاة الشيخ عيسى بن راشد ال خليفة أحد افضل القيادات العربية، كان مثالاً يحتذى في التواضع والتفاني الى جنان الخلد “.

انا لله وانا اليه راجعون



نعزي انفسنا في وفاة الشيخ عيسى بن راشد ال خليفة أحد افضل القيادات العربية



كان مثالاً يحتذى في التواضع والتفاني



الى جنان الخلد pic.twitter.com/uSPdAMWA9f — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) March 12, 2020

وكان ناشطون تداولوا مكالمة مسجلة لاقت تفاعلا واسعا نشرها شقيق أمير قطر، خليفة بن حمد آل ثاني، بين أخيه ممثل أمير قطر، جاسم بن حمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد البحريني سابقا عيسى بن راشد آل خليفة، بعد فوز “الأحمر” بلقب كأس الخليج 24 في قطر.

ونشر الشيخ خليفة تغريدة على حاسبه بتويتر رصدتها (وطن) تضمنت تسجيل المكالمة وعلق عليها قائلا: “مشاعر الأخوة الخليجية تتمثل في هذه المكالمة بين سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني وسعادة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة”.

مشاعر الأخوة الخليجية تتمثل في هذه المكالمة بين سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني وسعادة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة pic.twitter.com/vH3rXmojbx — خليفة بن حمد (@KHK) December 9, 2019

وتضمنت المكالمة تهنئة من قبل الأمير القطري للشيخ البحريني بمناسبة فوز منتخب بلاده بلقب كأس الخليج للمرة الأولى في تاريخه على حساب السعودية.

بالمقابل، عبر الشيخ عيسى بن راشد عن شكره وامتنانه لقطر على استضافة البطولة مشيرا إلى أن الجماهير البحرينية شعرت بالسعادة في الدوحة وكانت تغني وتحتفل.

من جانبه، دعا شقيق أمير قطر الشيخ البحريني لزيارة قطر، ليؤكد له الأخير أن صحته لا تسمح له بالسفر إلى عُمان أو الكويت ثم قطر، ويؤكد له الأول أنه سيعامل معاملة خاصة.

وقال الشيخ جاسم بن حمد خلال الاتصال إن الجماهير القطرية فرحت لفوز البحرين باللقب الخليجي وكأن منتخب بلادها من حقق اللقب.

وحققت البحرين لقبها الخليجي الأول، بعد الفوز على السعودية بهدف نظيف في نهائي “خليجي 24” والذي استضافته قطر العام الماضي.