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ابن زايد سينتقم من محمد السادس.. مغرد قطري يتوقع أعمالاً إرهابية قريباً في المغرب!

كتب خاص "وطن"
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توقّع مغرّد قطري شهير، وقوع أعمال إرهابية قريباً في المغرب، على إثر تصاعد الخلافات بينها وبين .

وقال المغرّد القطري المعروف “” في تغريدة له رصدتها “وطن”، بأنه يتوقع أعمالاً إرهابية قريباً في دولة المغرب، وذلك على خلفية تصاعد الخلاف بينها وبين الإمارات، ووضّح “” في تغريدته بأنه قد يتم تبني العملية من قبل ثلاثة جهات، أول جهة (داعش)، والجهة الثانية (البوليسارو)، والجهة الثالثة (الحركات الجهادية).

فيما بيّن “بوغانم” في تغريدته على تويتر بأن الهدف من هذه الأعمال الإرهابية إن حدثت سيكون زعزعة استقرار المغرب، وبالأخص قطاع السياحة.

وفي ردود الأفعال حول تغريدة المغرد القطري “بوغانم” رصدت وطن تعليق صاحب الحساب الجزائري(سهيل) عبر تويتر والذي عقّب على تغريدة “بوغانم” قائلاً: “ستبدأ الغربية “بالإشارة لفضائية العربية” وأخواتها باللعب على وتر قضية الصحراء الغربية كالعادة، ليس حباً في الجزائر والصحراويين بل عناد في المغرب”. ويضيف:” أقول مهما فعلوا فحبنا للمغاربة لن ينغصه شيء مثل حبنا لأهل قطر والخليج”

وفي ردٍ ثانٍ يقول صاحب حساب (سعود قطر): “زايد مات وخلّف بنات يعني لو فنقض ريكي وراه ولده السبال خلود، ولو السبال ما دبر الخراب وكله حق عمه الأعور طحنون بن زايد نبتة شر الله يكفي المسلمين شرهم ويرد كيدهم”

جدير بالذكر بأن الأيام الماضية شهدت توتّراً في العلاقات بين كل من المغرب والإمارات، حيث وصل احتداد الأزمة الكبيرة بينهما والتي بدأت مع رفض الملك حصار قطر في 2017، إلى أن سفير المغرب بالإمارات محمد آيت وعلي عاد إلى المغرب نهاية الأسبوع الماضي ومعه القنصلين المغربيين والمحلق العسكري للسفارة المغربية بالإمارات.

كما شاركت القوات المسلحة المغربية في المناورات العسكرية “الحارس المنيع” التي تنظمها قطر في إطار استعداداتها للمساهمة في تأمين كأس العالم 2020. إضافة الى أن موقف المغرب من حملة الإمارات والسعودية لحشد دول لحصار ومقاطعة قطر في 2018 كان على الحياد بين الأطراف، ولم تنصاع للإرادة الإماراتية والسعودية في الانقضاض على قطر.

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