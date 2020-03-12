ابن زايد سينتقم من محمد السادس.. مغرد قطري يتوقع أعمالاً إرهابية قريباً في المغرب!

توقّع مغرّد قطري شهير، وقوع أعمال إرهابية قريباً في المغرب، على إثر تصاعد الخلافات بينها وبين الإمارات.

وقال المغرّد القطري المعروف “بوغانم” في تغريدة له رصدتها “وطن”، بأنه يتوقع أعمالاً إرهابية قريباً في دولة المغرب، وذلك على خلفية تصاعد الخلاف بينها وبين الإمارات، ووضّح “بوغانم” في تغريدته بأنه قد يتم تبني العملية من قبل ثلاثة جهات، أول جهة (داعش)، والجهة الثانية (البوليسارو)، والجهة الثالثة (الحركات الجهادية).

فيما بيّن “بوغانم” في تغريدته على تويتر بأن الهدف من هذه الأعمال الإرهابية إن حدثت سيكون زعزعة استقرار المغرب، وبالأخص قطاع السياحة.

اتوقع اعمال ارهابيه قريبا" في المغرب وذلك

على خلفية تصاعد الخلاف الاماراتي معها

وقد..يتم تبني العمليه من قبل ثلاث جهات

1-داعش 2-البوليساريو 3-الحركات الجهاديه

والهدف زعزعة استقرار المغرب وبالاخص

السياحه..للحفظ..!! — بوغانم (@hassanalishaq37) March 12, 2020

وفي ردود الأفعال حول تغريدة المغرد القطري “بوغانم” رصدت وطن تعليق صاحب الحساب الجزائري(سهيل) عبر تويتر والذي عقّب على تغريدة “بوغانم” قائلاً: “ستبدأ الغربية “بالإشارة لفضائية العربية” وأخواتها باللعب على وتر قضية الصحراء الغربية كالعادة، ليس حباً في الجزائر والصحراويين بل عناد في المغرب”. ويضيف:” أقول مهما فعلوا فحبنا للمغاربة لن ينغصه شيء مثل حبنا لأهل قطر والخليج”

ستبدأ الغربية و اخواتها باللعب على وتر قضية الصحراء الغربية كالعادة ليس حبا في الجزا٣او الصحروايين بل عناد في المغرب.

واقول ان مهما فعلوا فحبنا للمغاربة لن ينغصه شيء مثل حبنا لاهل قطر و الخليج — سهيل/ Souheil (@AbouMos3ab37) March 12, 2020

وفي ردٍ ثانٍ يقول صاحب حساب (سعود قطر): “زايد مات وخلّف بنات يعني لو فنقض ريكي وراه ولده السبال خلود، ولو السبال ما دبر الخراب وكله حق عمه الأعور طحنون بن زايد نبتة شر الله يكفي المسلمين شرهم ويرد كيدهم”

زايد مات وخلف بنات يعني لو فنقش ريكي وراه ولده السبال خلود ولو السبال مادبر الخراب وكله حق عمه الأعور طحنون بن زايد نبتة شر الله يكفي المسلمين شرهم ويرد كيدهم — Saoud🇶QTR🇦 (@Saood_QTR) March 12, 2020

جدير بالذكر بأن الأيام الماضية شهدت توتّراً في العلاقات بين كل من المغرب والإمارات، حيث وصل احتداد الأزمة الكبيرة بينهما والتي بدأت مع رفض الملك محمد السادس حصار قطر في 2017، إلى أن سفير المغرب بالإمارات محمد آيت وعلي عاد إلى المغرب نهاية الأسبوع الماضي ومعه القنصلين المغربيين والمحلق العسكري للسفارة المغربية بالإمارات.

كما شاركت القوات المسلحة المغربية في المناورات العسكرية “الحارس المنيع” التي تنظمها قطر في إطار استعداداتها للمساهمة في تأمين كأس العالم 2020. إضافة الى أن موقف المغرب من حملة الإمارات والسعودية لحشد دول لحصار ومقاطعة قطر في 2018 كان على الحياد بين الأطراف، ولم تنصاع للإرادة الإماراتية والسعودية في الانقضاض على قطر.