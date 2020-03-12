كاميرات المراقبة تسجل محاولة اغتصاب مصرية في الكويت.. ذئب بشري اعترضها وهذا ما حصل

ألقت قوات الامن في الكويت، القبض على وافد آسيوي إثر اتهام وافدة مصرية له بتعمد هتك عرضها واغتصابها في جمعية تعاونية.

ووفقا لجريدة “الأنباء” الكويتية، تم توجيه تهمة هتك العرض للوافد بعد الرجوع إلى كاميرات المراقبة التي وثقت تعمده لمس جزء حساس من جسدها بشكل غير مبرر، وفيه تحريض على الفسق والفجور.

وحسب مصدر أمني فإن وافدة من مواليد 1979 تقدمت إلى مخفر شرطة خيطان، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بشراء احتياجات العائلة، حيث قام الوافد الذي يعمل في المكان بالاقتراب منها ولمس جزء حساس من جسدها، مشيرة إلى أنها قامت بالاستعانة بمدير التعاونية الذي قام بمراجعة ما حدث من خلال كاميرات المراقبة، وأكد أن الوافدة رفضت إخطار زوجها بما حدث حتى تبلغ أجهزة الأمن ولا يقوم زوجها بارتكاب جريمة بحق الوافد.

وقبل أيام ذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية أن رجلاً أقدم على هتك عرض فتاة تعمل في أحد محلات الملابس بأحد أسواق الكويت.

وقالت “عمليات وزارة الداخلية” في الكويت، إنها تلقت بلاغاً عن واقعة تحرش في أحد الأسواق التجارية في محافظة الجهراء، فانطلق الأمنيون إلى مكان البلاغ، وتبين أن عناصر أمن المجمع ضبطوا أحد الأشخاص بتهمة التحرش بآسيوية داخل أحد المحال، ما دفعها إلى الصراخ واستدعاء الأمن.

وقال مصدر أمني حسب صحيفة «الراي» إن «الشاكية التي تعمل بائعة في محل لبيع ملابس الأطفال قالت إن المتهم أوهمها بأنه يريد شراء ملابس وعندما استدرجها إلى زاوية المحل قام بخدش حيائها وتحرش بها، وعليه تم احتجاره وأحيل إلى التحقيق، لاتخاذ الإجراء اللازم».