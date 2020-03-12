“شاهد” هيفاء وهبي ترقص في عيد ميلادها على أيقاع الطبول وترتدي فستاناً سعره 3 آلاف دولار

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن مفاجأة سارة أعدها لها فريق عمل مسلسل “أسود فاتح” وذلك احتفالا بعيد ميلادها.

فقد نشرت هيفاء وهبي مقاطع فيديو عبر خاصية الستوريز على حسابها على انستغرام ظهرت فيه لحظة دخولها موقع تصوير مسلسل “أسود فاتح” قبل أن يفاجئها العاملون بالبالونات والطبل واغنية “هابي بيرثداي”.

فيما ظهرت هيفاء وهبي، في مقطع اخر، وهي ترقص على قرع الطبل بين البالونات معربة عن سعادتها بهذه المفاجأة.

مسلسل “أسود فاتح” بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

كما ونشرت هيفاء وهبي صورة لها على الانستغرام ظهرت خلالها بفستان قصير باللون البرتقالي موقع من Alexandre Vauthier ويصل سعره بحسب ما أشار أحد المتاجر الإلكترونية إلى 3 آلاف و318 دولاراً.

وكانت الشائعات طالت هيفاء طوال الفترة الماضية بشأن وجود علاقة عاطفية بينها وبين محمد الوزيري مدير أعمالها السابق ومنتج فيلمها الجديد ” أشباح أوروبا “، والذي يتردد اسمه دوماً كزوج محتمل لها، حيث قام بنشر صورة تجمعه بـ هيفاء وعلق عليها مؤكداً أن كل الكلام الذي يتردد عن الحب ” مجرد أكاذيب “.

ويشار إلى أن أسود فاتح يجمع عدداً من أشهر وجوه الشاشة العربية ومنهم الممثلة المصرية روجينا والممثل السوري معتصم النهار والمصري أحمد فهمي وآخرين.

وتتمحور قصة المسلسل تتمحور حول تعرض هيفا للخيانة من زوجها ( الممثل السوري ​معتصم النهار ​)، مع أقرب صديقاتهان والتي تجسد دورها الممثلة المصرية ​روجينا​ ، وتعيش صدمة كبيرة بعد ذلك .

و الجدير بالذكر ان هيفاء كانت قد انهت تصوير فلمها السابق اشباح اوروبا رفقة احمد الفيشاوي و مصطفى خاطر و من م اخراج محمد حماقي