حسن نصرالله ومسؤولين كبار في حزب الله وضعوا جمعياً في الحجر الصحي وهذه حالتهم العامة

ذكرت القناة الاسرائيلية “13”، أن مسئولين كبار في حزب الله قد أصيبوا بفيروس كورونا، وأنه تم وضعهم في الحجر الصحي.

وبحسب ما ترجحه القناة فإن المسئولين المصابين كان لهم صلة بالمسئولين الإيرانيين الذين أصيبوا بفيروس كورونا.

وأكدت أن زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله تم الحجر عليه لمنع إصابته بفيروس كورونا .

يذكر أن وزارة الصحة الإيرانية كانت قد أكدت أن عددا من المسئولين الإيرانيين تمت إصابتهم بفيروس كورونا ومنهم نائب وزير الصحة الإيرانية، بالإضافة إلى نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني .

وكانت الإعلامية اللبنانية، ماريا معلوف، قد كتبت عبر حسابها في تويتر أن أوساط إعلامية تداولت أنباء عن إصابة حسن نصرالله بفيروس كورونا بعد استقباله وفداً رفيع المستوى قادماً من طهران وذلك قبل زيارة وفد البنك الدولي إلى لبنان بأسابيع .

وأضافت أن هناك تعتيما مطلقا على صحة حسن نصرالله بعد زيارة لاريجاني على رأس وفد تبين فيما بعد أن أحدهم مصاب بالفيروس.