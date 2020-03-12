حساب عُماني شهير يكشف عن توجيهات أصدرها طحنون بن زايد لـ”المطبلين” بهدف تنفيذ هذا المخطط

كشف حساب عُماني شهير، عن توجيهات أصدرها طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات، والشقيق الأصغر لولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”، إلى “المطبلين” من الاعلاميين الموالين للإمارات.

وقال حساب “الشاهين” في تغريدة رصدتها “وطن”، إن توجيهات طحنونية جديدة لأذنابه من الصحفيين والإعلاميين تقليل تداول قضايا النقاش حول الأحداث الجارية والتركيز على انفصال الجنوب اليمني “.

توجيهات طحنونية جديدة لاذنابه من الصحفيين والإعلاميين

تقليل تداول قضايا النقاش حول الأحداث الجارية والتركيز على انفصال الجنوب اليمني — الشاهين🦅🇴🇲 (@_FALCON_01) March 12, 2020

وتعمل الإمارات على ضرب لحمة اليمن، عبر مخطط انفصال الجنوب عن الشمال، وهو المخطط الذي يرفضه الشعب اليمني ويقاومه ويقف صامداً أمامه، إذ دفع طحنون بن زايد رجاله إلى الترويج إلى موضوع الانفصال على مدار الأشهر الماضية بهدف تنفيذ المخطط الذي يقوده شقيقه وسرقة خيرات اليمن، دون حسيب أو رقيب.

وشن ناشطون يمنيون بموقع التواصل تويتر هجوما عنيفا على المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي، بعد تغريدة له أعاد فيها تحريضه على انفصال الجنوب وضرب لحمة اليمن مستغلا حالة الفوضى والانفلات التي تشهدها البلاد.

الخبيث المرزوقي نشر “المزروعي” صورة لوزير الخارجية الراحل سعود الفيصل، وعلق عليها بتصريحات سابقة للوزير الراحل تحدث فيها عن انفصال الجنوب باليمن.

قالها من قبل الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي رحمه الله لن يستقر اليمن الا بعودة حدود ما قبل 22 مايو 1990 … pic.twitter.com/j95ys7Fogx — حمد المزروعي (@uae_3G) September 11, 2019

وكتب مانصه:”قالها من قبل الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي رحمه الله لن يستقر اليمن الا بعودة حدود ما قبل 22 مايو 1990″

وتسببت تغريدة المزروعي الذي يصفه ناشطون بأنه “لسان محمد بن زايد على تويتر”، في هجوم عنيف عليه من قبل اليمنيين الذين طلبوا منه تحرير جزر الإمارات من إيران أولا ثم التحدث بالشأن اليمني.

ولم يكن المزروعي هو الاول الذي يحرض على انفصال الجنوب، بل حرض كلاً من ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي، وعبدالخالق عبدالله مستشار ابن زايد حول الامر.

عودة دولة الجنوب العربي بناء على رغبة ابنائها قبل احتلالها من اليمن الشمالي مطلب شرعي…لماذا يحرم اهل الجنوب من إستعادة دولتهم كما كانت.؟؟؟

لاشك هناك اختلاف شاسع بين العقليتين في صناعة المستقبل..في الوقت الذي يرى فيه الجنوبي كل ممكنات صناعة النجاح متوفرة…بينما لايراها الشمالي — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 20, 2019

الشمال شمال والجنوب جنوب ومن الصعب ان يندمجان بعد اليوم. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 21, 2019

ومنذ سنوات يشهد اليمن معارك طاحنة بين القوات الحكومية المسنودة بتحالف عربي تقوده السعودية والإمارات من جهة، ومليشيات “الحوثي” التي تسيطر على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء، من جهة أخرى.

وقتلت الحرب آلاف المدنيين، كما أدت إلى مجاعة كبيرة وانتشار الأمراض ونزوح أعداد هائلة من السكان، في حين اعتبرت الأمم المتحدة أزمة اليمن “الأسوأ في العالم”.

وتورطت السعودية والإمارات في جرائم غير إنسانية وثّقتها منظمات دولية، مطالبةً التحالف بوقف مشاركته في حرب اليمن، وإنهاء معاناة اليمنيين.

كما وثّقت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير سابق لها “انتهاكات صارخة تُرتكب بشكل ممنهج تصل إلى جرائم الحرب” بالسجون السرية التي تشرف عليها أبوظبي، جنوبي اليمن.

وقالت المنظمة في تقريرها المعنون بـ”الله وحده أعلم إذا كان على قيد الحياة”، إنها رصدت عشرات الاعتقالات التعسّفية والإخفاء القسري والتعذيب من قبل القوات الموالية للإمارات.