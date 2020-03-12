“الحمدلله”.. النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر تزف خبر زواجها من “حبيبها” بعد أن كثر الحديث حولهما!

زفت النائبة الأمريكية المسلمة، إلهان عمر، خبر زواجها على صفحتها عبر الانستغرام، لتكون بذلك قد قطعت الشك باليقين، بعد موجة الجدل الأخيرة حول الأمر.

وأعلنت إلهان عمر، زواجها من مدير حملتها الانتخابية “تيم مينيت”، قائلة في تعليق لها :”من شركاء في السياسة إلى شركاء مدى الحياة، سعيدة للغاية. الحمد لله”.

وتظهر إلهان عمر البالغة من العمر 38 مع زوجها الجديد البالغ من العمر 55 عاما في الصورة وخواتم الزواج في أصابعهما.

وحصلت عمر الطلاق من زوجها السابق أحمد هيرسي في العام الماضي، كما زعم هيرسي أن عمر كانت تخونه مع مينيت وعرضت عليه آلاف الدولارات ليلزم الصمت عن أسباب انفصالهما.

بينما حصل مينيت على الطلاق من زوجته بيث مينيت في العام الماضي أيضا، وقالت بيث إنها أعلنت الانفصال عن زوجها بعدما اعترف بخيانته وحبه لإلهان عمر.!

وقال المتحدث الرسمي لإلهان عمر، جيريمي سليفين، إن “عمر ومينيت تزوجا بشكل رسمي وحسب الشريعة الإسلامية”، بحسب ما نقلته “إن بي سي نيوز”.

وتعد إلهان عمر واحدة من أول امرأتين مسلمتين تحصل على مقعدها في الكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني.