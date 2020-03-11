ما قصّة الدواء الذي أعلنت عنه إيران لعلاج المصابين بفيروس كورونا؟

في الوقت الذي وصل فيه عدد الوفيات في إيران بفيروس كورونا إلى 291، أعلن متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية أن دواء محليا لعلاج المصابين بالفيروس أعطى نتائج نسبية بعد 24 ساعة من حقنه.

ولفت إلى أنه من المبكر الحكم على الدواء و تقييمه بالكامل، مشيراً الى أنه يمكن إنتاج هذا الدواء في غضون 3 أسابيع.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، أن بلاده تحاول السيطرة على انتشار فيروس كورونا، كما دعا المواطنين لتجنب التنقل داخل البلاد.

وقال خلال اجتماع الحكومة إن السلطات الإيرانية تعمل على مكافحة فيروس كورونا وعدم تأزيم حياة المواطنين وتأمين كل احتياجاتهم.

وأشار روحاني إلى أن الفريق الاقتصادي في الحكومة “يسهم في مكافحة فيروس كورونا من خلال تأمين العملات الأجنبية والسلع الأساسية للمواطنين”.

وحاول الرئيس الإيراني طمأنة مواطنيه مؤكدا أن “الخوف من كورونا أكثر خطرا من الفيروس ذاته، وإيران ستتجاوز هذه المرحلة وستعود الحياة إلى طبيعتها”.