ماهي عاصفة التنين؟.. منخفض جوي خطير يهدد 8 دول عربية فما علاقته بكوكب زحل

حذّر خبراء الطقس من منخفض خطير سيضرب ثمانية دول عربية يسمى ب”منخفض التنين”، وسيؤدي هذا المنخفض الخطير إلى حالة من عدم الاستقرار الشديدة في الأحوال الجوية في كل من البلدان التي سوف يعصف بها.

وأوضح خبراء الطقس بأن هذا المنخفض سيضرب عدة دول عربية منها الأردن ومصر وعُمان وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق وتركيا.

وبحسب مختصون فإن عاصفة التنين تعتبر عاصفة شبه استوائية تاريخية ونادرة جداً، تتشكل فوق صحاري مصر الغربية، وتتجه للشرق لتشمل وسط وشمال مصر وتتعمق مساء الجمعة لشمال وشمال غرب السعودية، كما وتتأثر مدن وسط وشرق المملكة ببقايا العاصفة يومي السبت والأحد الموافق الرابع عشر والخامس عشر من مارس الجاري.

بيقولك في عاصفه اسمها التنين جايه علينا.. ايه ي2020 مخبيالنا ايه في شهر 4 pic.twitter.com/XAn4mN5Tal — Mohamed🧘🏻‍♂️👑 (@MohamedHosniiii) March 9, 2020

كما بيّن المختصون بأن المنخفض خطير وسيضرب مصر وسبع دول بسرعة 59 كم/الساعة، محذرين كافة سكان المناطق التي سيضربها المنخفض بأخذ احتياطات الأمان اللازمة.

عاصفة التنين في مصر

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من طقس غير مستقر في كافة أنحاء البلاد، الخميس المقبل، قائلة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، سوف تنخفض درجات الحرارة ويرافقها تساقط أمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد. حسب ما نشر موقع عربي بوست.

#التنين عاصفة شبه إستوائية تاريخية ونادرة جدا تتشكل غدا فوق صحاري مصر الغربية وتتجه للشرق لتشمل وسط وشمال مصر وتتعمق مساء الجمعة لشمال وشمال غرب السعودية …… تتأثر مدن وسط وشرق المملكة ببقايا العاصفة السبت والأحد 14-15 مارس 2020 pic.twitter.com/2jqF0mBsjE — ALMU (@ALMU2016m) March 10, 2020

وأضافت أن الرياح ستكون نشطة في جميع أنحاء البلاد، وستُثير الرمال والأتربة، وتصل لحد العاصفة على مناطق جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، إضافة إلى أنها ستتسبب في اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

ووفقاً لتحديثات النموذج الأوروبي لخرائط الطقس في مصر، فإن الرياح ستصل لحد العاصفة، حيث تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة، فضلاً عن سقوط أمطار غزيرة رعدية تصل لحد السيول على مدن سيناء، وتصل كمية الأمطار المقرر سقوطها على البحيرة والإسكندرية 110ملم.

عاصفة التنين في لبنان

أما في لبنان فقد توقعت الأرصاد الجوية اللبنانية أن تتعرض البلاد إلى رياح عاتية، تتجاوز قوتها 120 كم في الساعة خلال يومي الجمعة والسبت القادمين، وأن هذا المنخفض يصنف من أقوى المنخفضات التي تؤثر على الشرق الأوسط خلال هذا الموسم.

منخفض القرن.. عاصفة التنين المدمرة حاجه كده شغل بداية ٢٠٢٠ منخفض خطير وهيضرب مصر وسبع دول بسرعة ٥٩ كم/الساعه وطبعا هيدربك الدنيا وهيبتدي الخميس يلا بقي اللي عندها غسيل تلمه بقي 😂 pic.twitter.com/PXJznaOl71 — اجزاخانجى |IBRAHEEM (@Dr_Ibraheeem) March 10, 2020

وقالت صفحة Lebanon Weather على فيسبوك، نتيجة للعاصفة التي ستتشكل قبالة السواحل المصرية، يوم الخميس، ستتعرض البلاد إلى منخفض جوي وحالة عدم استقرار شديدة، مصحوبة بجبهة مطرية رعدية غزيرة قد تتسبب بتشكل سيول.

عاصفة التنين في سوريا

بالنسبة إلى سوريا فقد حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من أمطار غزيرة قد تسبب سيولاً في الوديان والمنحدرات، يوم الجمعة القادم، كما حذرت من نشاط قوي في الرياح، مساء الخميس ونهار الجمعة، في عموم البلاد، قد تتجاوز 80 كم في الساعة، فيما حذرت أيضاً من الأجواء السديمية التي ستضرب المناطق الشرقية والبادية خلال اليومين القادمين.

"اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به”

العاصفة اللى متوقع تيجى الخميس بأمرالله منخفض جوى عميق وعاصف من الدرجة العالية عاصفة"التنين"هتضرب بعض دول الشرق الاوسط منها تركيا والاردن وفلسطين حالة جوية قوية محصلتش من فترة

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عاصفة التنين في العراق

في العراق أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي تقريراً مفصلاً لحالة الطقس خلال الأيام القادمة، ووفقاً لهذا التقرير فإنّ البلاد ستتعرض لمنخفض جوي قليل نسبياً، مقارنة ببقية الدول، لكنه سيترافق بجبهة هوائية باردة عالية الفاعلية.

وستتساقط أمطار متوسطة الشدة مصحوبة أحياناً بعواصف رعدية في أغلب مناطق البلاد، بدءاً من يوم الجمعة حتى ليل الأحد، وسيرافقها رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تبلغ 20 كم في الساعة، وقد تصل يومي الجمعة والسبت إلى 40 كم في الساعة، مسببة تصاعد الغبار.

عاصفة التنين في فلسطين

في فلسطين سيكون الجو غائماً جزئياً ومغبراً، بدءاً من يوم الخميس القادم، بينما سيبدأ المنخفض الجوي بالدخول إلى البلاد في ساعات الليل ويتوقع سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية خلال اليومين التاليين، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الفلسطينية.

ماهي عاصفة التنين؟

مبدئياً لا يزال سبب تسمية العاصفة القادمة بعاصفة التنين غير معروف، إذ لا يوجد أي مصطلح علمي رسمي يُفسر سبب التسمية، سوى أنه موجود في علم الفلك، فعاصفة التنين هي عاصفة موجودة في النصف الجنوبي لكوكب زحل، وسُميت بهذا الاسم كونها ضخمة وساطعة وذات عمر طويل، وتتهيج بشكل دوري، وتنتج أعمدة بيضاء متزايدة لا تلبث أن تهدأ.