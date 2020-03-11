لبنانيون غاضبون يواجهون كورونا بـ”#انقبر_انضب_بالبيت” وفتياتهن يستهزئن بالفيروس ويتزلجن على الثلوج

أطلق ناشطون لبنانيون، هاشتاجاً حمل وسم #انقبر_انضب_بالبيت الترند اللبناني، كصرخة من الشعب اللبناني بضرورة توخّي الحذر أكثر بخصوص فيروس كورونا، والتزام المنازل، وعدم الاحتكاك بالأشخاص المحجور عليهم أو القادمين من بلدان أخرى، وبالأخص تلك التي تشهد تفشيّا لانتشار الفيروس فيها.

وشهد الهاشتاج انتشاراً واسعاً وقبولاً واسعاً بين فئات الشعب اللبناني، حيث تمحورت التغريدات حول ضرورة التزام المنازل، كما وطالبت السلطات اللبنانية بضرورة إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

ونشر المغردون مقاطع فيديو لعدة شخصيات لبنانية إعلامية منها وسياسية، تقلل من خطورة فيروس كورونا، معتبرين ذلك استهتاراً بخطورة الوباء الذي يفتك حالياً بآلاف المصابين به في دول مثل إيران وايطاليا وغيرها، معتبرين بأن لبنان على شفا كارثة إن لم يلتزم المواطن اللبناني والحكومة بأخذ كافة احتياطات الحيطة والحذر من فيروس كورونا.

وكتب المدون عامر الحلال بعد نشره فيديو للإعلامية اللبنانية نانسي السبع تقول فيه بأن الموضوع ليس بخطير ولا يستدعي هذا القلق، حيث قال: “إذا الوجوه الإعلامية هيك مستهترة، بطل في عتب على حدا وبيرجع بيحمل الدولة المسؤولية”

اذا الوجوه الاعلامية وهيك مستهترة

بطل في عتب على حدا وبيرجه بحمله الدولة المسؤولية #انقبر_انضب_بالبيت

pic.twitter.com/PxOxRmUjaL — عامر الحلال 🇱🇧 (@7allal_a) March 11, 2020

وفي ذلك أيضاً تقول المغردة اللبنانية ريما طه عبر حسابها بتويتر: “إذا مش خايفين على حالكن، خافوا على أهلكن، على قرايبكن، على كبار السن وعندن أمراض ممكن تعدوهن، وتتابع: “إذا شايفين المرض عادي بالنسبة الكن، فهو خطير على يلي أكبر منكم، معلي شيلوا الأنانية شوي، معلي إذا بقيتوا كم يوم بالبيت كرمال الناس يلي بتحبكم وممكن تخسروها بسبب جهلكن”

اذا مش خايفين على حالكن، خافو على اهلكن على قرايبكن على كبار السن و عندن امراض ممكن تعدوهن.. اذا شايفين المرض عادي بالنسبة الكن ، فهو خطير على يلي اكبر منكم.. معلي شيلو الأنانيية شوي، معلي اذا بقيتو كم يوم بالبيت كرمال الناس يلي بتحبكم وممكن تخسروها بسبب جهلكن#انقبر_انضب_بالبيت — Rima Taha (@rimataha2) March 11, 2020

كما كتب المدون علي حجازي: “لأن في شخص استهتر هو و أهله وما التزموا بالعزل المنزلي، انتقلت الكورونا للأستاذ بالمعهد، والأستاذ نقل الفايروس لزوجته وأولاده الاثنين، ويُقال أن ابنه اختلط بأشخاص آخرين.

ويتابع: “اليوم رب الأسرة توفي، الزوجة والولدين بالمستشفى، تحطمت هذه العائلة بسبب الاستهتار”.

لأن في شخص استهتر هو و اهلوا وما التزموا بالعزل المنزلي، انتقلت #الكورونا للأستاذ بالمعهد.

الأستاذ نقل الفايروس لزوجته وأولاده التنين، ويُقال أن ابنه اختلط بأشخاص اخرين

اليوم ربّ الأسرة توفّي، الزوجة والولدين بالمستشفى

تحطّمت هذه العائلة.. بسبب الاستهتار#انقبر_انضب_بالبيت — علي حجازي ( أبو الحسَنْ ) (@aboulhassan21) March 11, 2020

بطالب يسكروا كل المؤسسات الرسمية بلبنان ما عدا مصلحة سكك الحديد لأن اقفالها بيهدد الأمن القومي #انقبر_انضب_بالبيت — Adeela – عديلة (@AdeelaOfficial) March 11, 2020

من ورا شخص ما التزم العزل المنزلي ومستهتر توفى اليوم المربي مارون كرم بعد ما نعدى بفيروس الكورونا من احد تلاميذه وعاد نقل الفيروس لزوجته وأولاده يلي حاليا بالمستشفى



كل حدا ما التزم وما بدو يلتزم بالحجر صحي هوي مجرم وبلا انسانية ونقطة عالسطر . .



#انقبر_انضب_بالبيت pic.twitter.com/xMWqsxtXGB — ملاك وهبي (@wehbimalakk) March 11, 2020

لمّا انتشر الطاعون بزمن الدولة العثمانية أوصى علماء اليهود شعبهم يبقوا بالبيوت والمسلمين قالوا"قل لن يصيبنا إلّا ما كتب الله لنا"

كانت النتيجة اليهود نجوا من الوباء والمسلمين حلّت عليهم الكارثة ومات كتير

كلام الله ما في شك فيه بس الله كمان قال إعقل وتوكّل!#انقبر_انضب_بالبيت — mohammad abdallah (@mhmadabdallah) March 11, 2020

اشترو غراضكن من الدكاكين الصغيرة، هيك بتتجنبو عجقة الناس بالسوبرماركت وبنفس الوقت بتدعمو أصحاب المصالح الصغيرة لي هني بحاجة للمساعدة باﻷزمة اﻹقتصادية.#ما_تستهتر #اعلنوا_حالة_طوارئ #انقبر_انضب_بالبيت #انضبو_بالبيت — جان عاصي (@jeanassy) March 10, 2020

يُذكر بان لبنان قد سُجل فيها ثاني حالة وفاة حتى اللحظة بسبب فيروس كورونا، كما وارتفع عدد الإصابات إلى 61 إصابة بحسب بيان وزارة الصحة اللبنانية الأخير.

وأشار البيان إلى أن 52 حالة مصابة تتلقى الرعاية الطبية في مستشفى رفيق الحريري في بيروت، في حين توجد الحالات التسع المتبقية في مستشفيات أخرى.

وأوضحت الصحة اللبنانية بأن 11 بالمائة من الحالات دون العشرين عاماً، في حين تتراوح أعمار 77 بالمائة من المصابين بين العشرين والتسعة وخمسين سنة، مقابل 10 بالمائة لمن هم فوق الستين عاما.