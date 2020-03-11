كورونا - قطر
كورونا - قطر
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قطر تسجل قفزة بالحالات المصابة بـِ”كورونا” .. كانوا 3 مصابين فكيف أصبحوا فجأة 238 ؟

كتب وطن
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أعلنت بدولة الأربعاء عن تسجيل 238 حالة اصابة جديدة مؤكدة بفيروس لوافدين من المخالطين للحالات الثلاث التي تم الإعلان عن اصابتهم بالفيروس الأحد الماضي ممن يقيمون بمجمع سكني واحد.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة التي تم تسجيلها هم من الذين كانوا يخضعون للحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية منذ اكتشاف اصابة الوافدين الثلاثة، الأمر الذي منع من مخالطتهم لبقية أفراد المجتمع.

وبذلك، يصل بذلك عدد حالات الاصابة المؤكدة بالفيروس في قطر الى 262 حالة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العامة بأنه من المرجّح ارتفاع عدد المصابين بالفيروس وسط المخالطين للمرضى الوافدين الذين تم الاعلان عنهم سابقا، والخاضعين للحجر الصحي داعية أفراد المجتمع الى الاطمئنان.

وقالت الوزراة إن كافة الحالات المعلنة تتمتع بحاله صحية جيدة جدا ويتلقون الرعاية الطبية بمركز الأمراض الانتقالية.

وحثت وزارة الصحة، كافة الجهات والأفراد على اتباع الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة مجتمعهم، والرجوع إلى الموقع الالكتروني للوزارة.

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