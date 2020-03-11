عُماني هارب يتطاول على السلطان هيثم: هناك انقلاب داخلي وصراع على الحكم.. هكذا رد عُمانيون

فجر الكاتب العماني، نبهان الحنشي، المقيم في لندن، موجة جدل واسعة في سلطنة عمان، بعد تطاوله على السلطان هيثم بن طارق زاعما أنه بدء عهده بالقمع والتهديد، ما استدعى تصدي العمانيون له على تويتر وفضحه هو والجهات التي تحركه بالخارج.

“الحنشي” الذي يعرف نفسه على أنه ناشط وكاتب عماني وهرب إلى لندن وتلقفته أذرع الإمارات، نشر صورة للسلطان هيثم بن طارق على حسابه بتويتر وتطاول عليه بالقول:”من السيء جدا أن تبدأ عهدك بالكذب، عمان التي يحلم بها العمانيون حرية التعبير الإصلاح…إلخ كان لا بد لكل متابع أو حتى متفائل، أن يتذكر أن عهد هيثم بدأ بتهديد واخراس العديد من الناشطين أو عائلات بعض المعارضين الذين يعيشون في الخارج”

من السيء جدا أن تبدأ عهدك بالكذب!

عمان التي يحلم بها العمانيون

حرية التعبير

الإصلاح… إلخ

كان لا بد لكل متابع أو حتى متفائل، أن يتذكر أن عهد هيثم بدأ بتهديد واخراس العديد من الناشطين أو عائلات بعض المعارضين الذين يعيشون في الخارج،استدعاء القائمات على إدارة حساب نسويات.. pic.twitter.com/JVKZ0PD6kh — Nabhan Alhanshi نبهان الحنشي (@Nabhan80) March 11, 2020

وتابع الناشط العماني مزاعمه وقال إنه تم استدعاء عدد من النشطاء من قبل الأمن لطرح تساؤلات عن حقيقة وضع السلطان الراحل قابوس الصحي وشفافية الحكومة في التعامل مع الأمر.

غير الاستدعاءات لمغردين عاديين لمجرد طرح تساؤلات عن حقيقة وضع قابوس الصحي وشفافية الحكومة في التعامل مع الأمر.

الآن قانون جهاز الأمن الداخلي،سلطة ضبطية موسعة وانتهاك للخصوصية والحريات والأمان الشخصي.

هل عمان تعاني من انقلابات داخلية أو صراع على الحكم أو حركات مقاومة شعبية؟ — Nabhan Alhanshi نبهان الحنشي (@Nabhan80) March 11, 2020

وأضاف:”الآن قانون جهاز الأمن الداخلي، سلطة ضبطية موسعة وانتهاك للخصوصية والحريات والأمان الشخصي، هل عمان تعاني من انقلابات داخلية أو صراع على الحكم أو حركات مقاومة شعبية؟”

وقوبلت تغريدات نبهان الحنشي بهجوم كبير من قبل العُمانيين الذين فضحوا حقيقته والجهة الممولة له لضرب استقرار السلطنة.

حساب “الشاهين” العُماني البارز رد عليه في تعليق ناري:”ان كانت حرية التعبير التي تحلم بها هي أن يفتح المجال لامثالكم لهدم ما بناه #المقام_الخالد و #المقام_السامي خلال خمسين عاماً والضحك على الشعب العماني العظيم بإسم الحريات فمن الأفضل أن تقبع مكانك بلندن انت و خلفان تتزططون تارة على الفزاري ويطعمكم جداد في مطعمه مجاناً تارة أخرى”

ان كانت حرية التعبير التي تحلم بها هي أن يفتح المجال لامثالكم لهدم ما بناه #المقام_الخالد و #المقام_السامي خلال خمسين عاماً والضحك على الشعب العماني العظيم بإسم الحريات،،

فمن الأفضل أن تقبع مكانك بلندن انت و خلفان تتزططون تارة على الفزاري ويطعمكم جداد في مطعمه مجاناً تارة أخرى https://t.co/I179lGknVj — الشاهين🦅🇴🇲 (@_FALCON_01) March 11, 2020

وهاجمه ناشط آخر:”لو كنت شخص عاقل لا تفتكر التغير سوف يحدث بين ليله وضحاها بكبسه زر، ولان هدفك خبيث سوف تنتقد من اول يوم، على فكرة انت ما تستاهل جواز عمان، شله صايعة في لندن ويسمون انفسهم معارضين، للاسف شعبيتكم في الوطن صفر.”

لو كنت شخص عاقل لا تفتكر التغير سوف يحدث بين ليله وضحاها بكبسه زر ،ولان هدفك خبيث سوف تنتقد من اول يوم، على فكرة انت ما تستاهل جواز عمان، شله صايعة في لندن ويسمون انفسهم معارضين، للاسف شعبيتكم في الوطن صفر. — علوي🇴🇲 (@bin_3alawi) March 11, 2020

بينما ألجمه المحامي محمد الهيبي برد محرج:”الحمد لله على نعمة العائلة الحاكمة بسلطنة عمان والتي تعتبر من ارقى واقدم العائلات الحاكمة وعلى تواضعهم ومحبتهم وقربهم للشعب العماني بصراحة ونسال الله ان يوفق السلطان هيثم لقيادة هذا البلد لنهضة متجدده خير خلف لخير سلف”

الحمد لله على نعمة العائلة الحاكمة بسلطنة عمان والتي تعتبر من ارقى واقدم العائلات الحاكمة وعلى تواضعهم ومحبتهم وقربهم للشعب العماني بصراحة ونسال الله ان يوفق السلطان هيثم لقيادة هذا البلد لنهضة متجدده خير خلف لخير سلف — المحامي محمد الوهيبي (@MohdWahaibi) March 11, 2020

وتنشط في لندن مجموعة من حملة الجنسية العمانية ـ لكن الولاء لجهات خارجية ـ في مهاجمة السلطنة ومحاولة إثارة البلبلة مع كل حدث تمر به عمان بهدف قلب نظام الحكم وتضم هذه القائمة على رأسها كل من سعيد جداد، نبهان الحنشي، محمد الفراري، و خلفان البدواوي.