“شاهد” قرار جديد بشأن صاحب مسابقة “أجمل سيقان” في الكويت يثير غضب النشطاء

انتقد ناشطون على مواقع التواصل بالكويت قرار محكمة الاستئناف الكويتية، بقضية الشاب الكويتي المتهم بنشر الفجور عبر مسابقة أجمل سيقان التي أطلقها قبل فترة.

وفي التفاصيل أوقفت محكمة الاستئناف اليوم، حكما بحبس مواطن كويتي دعا إلى “مسابقة أجمل سيقان” وقضت بتغريمه مبلغ 5 آلاف دينار كويتي.

وكانت الجنايات الكويتية قد قضت بسجن الكويتي المتهم مدة عامين مع الشغل والنفاذ بتهمة مخالفة الآداب العامة بعد دعوته من خلال مقطع فيديو مصوَر إلى مسابقة لتصوير سيقان النساء.

أصل القضية يعود إلى مطلع شهر نوفمبر 2019، حين دعا المتهم من خلال مقطع فيديو إلى مسابقة لتصوير أجمل “سيقان للنساء”، مقابل جائزة ذهبية (خلخال) لأجمل صورة.

ونشر المتهم حينها صورا لعدد من سيقان النساء، وهو المقطع الذي أثار جدلا واسعا في الكويت حينها.