Galleryحياتنا

“شاهد” صور ممثل كويتي عارياً في سرير تُشعل جدلاً كبيراً .. ما علاقة كورونا؟!

كتب وطن
0

أشعل الممثل الكويتي موجة تعليقات وجدل واسع بين المتابعين عبدما نشر صوراً له ظهر فيها شبه عار.

View this post on Instagram

Morning

A post shared by عبدالله الطراروه (@altararwah) on

واعتبر كثيرون أن الصور “جريئة”، إذ ظهر وهو مستلقياً على سريره شبه عار، ويغطي بعض من أجزاء جسده بـ”الشرشف”.

View this post on Instagram

انزين شالغدا ؟

A post shared by عبدالله الطراروه (@altararwah) on

ونشر “الطراروة” عدة صورة مماثلة ، وأرفقها بتعليق انتقد فيه التعليقات التي هاجمته.

وقال الممثل الكويتي: ” كلام للبعض. يعيبون على الهنود والهنود ربوهم. بابو وراجو ودوك انتي واهلك المدرسه وميري وكانتي ياما شربتك حليب وطبخت لك غداك “.

وتابع: “اكيد يجينا وباء دام هذي اخلاقنا .. دايماً شايفين نفسنا فوق كل الناس والحقيقة ان البلدان الثانيه لها حضاره وتاريخ وتطور قبل لا جد جدك يسكن في بيت من طابوق .. بختصار ميري وكومار تسوى طوايفك واذا على الملابس انتو اتموتون على جذي ما في مسلسل في نتفليكس ما شفتوه”.

View this post on Instagram

كلام للبعض يعيبون على الهنود والهنود ربوهم بابو وراجو ودوك انتي واهلك المدرسه وميري وكانتي ياما شربتك حليب وطبخت لك غداك .. اكيد يجينا وباء #كورونا دام هذي اخلاقنا .. دايماً شايفين نفسنا فوق كل الناس والحقيقة ان البلدان الثانيه لها حضاره وتاريخ وتطور قبل لا جد جدك يسكن في بيت من طابوق .. بختصار ميري وكومار تسوى طوايفك 😜😍 واذا على الملابس انتو اتموتون على جذي مافي مسلسل في #نتفليكس ما شفتوه 😉

A post shared by عبدالله الطراروه (@altararwah) on

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“شاهد” ما فعلته مصابة بكورونا في مستشفى جابر يفجر موجة غضب وطبيبة كويتية…

الهدهد

وقع في شر أعماله.. تركيا تسلم الكويت مسؤولا سابقا شغل منصب حساس نهب أموال الشعب وهرب

الهدهد

ضجة واسعة في الكويت.. فيروس كورونا يُخضع وزيراً بارزاً للحجر الصحي المنزلي!

حياتنا

“شاهد” فيفي عبده توجه “خمسة موووووه” للشعب العراقي في وصلة…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.