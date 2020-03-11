خطاب السلطان هيثم بن طارق
خطاب السلطان هيثم بن طارق
الهدهد

طلب منه زيارة القاهرة في أقرب فرصة.. سلطان عُمان هيثم بن طارق يرد على رسالة السيسي وهذا ما قاله

كتب وطن
0

رد سلطان عُمان، هيثم بن طارق آل سعيد، على رسالة الرئيس المصري ، مؤكداً دعم بلاده لموقف في قضية “سد النهضة” خلال استقباله اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أن السلطان أعرب عن دعم بلاده المستمر لمصر في إطار العلاقة الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين، ومشيرا كذلك إلى مساندة السلطنة لمصر في موقفها من ملف سد النهضة.

وأوضح حافظ أن الوزير شكري قام بتسليم السلطان رسالة دعوة لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، كما قام وزير الخارجية أيضا بتسليم رسالة الرئيس المصري للسلطان بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة.

وأعرب السيسي عن تقدير مصر لموقف سلطنة عمان خلال رئاستها للاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية والذي دعمت خلاله القرار العربي الخاص بالتضامن مع الموقف المصري من قضية سد النهضة.

جدير بالذكر أن مصر تعترض على السد الإثيوبي الذي يبنى منذ عام 2011 على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل، بكلفة 6 مليارات دولار، ويثير السد مخاوف مصر من جهة التأثير على حجم إمدادها بمياه النهر.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

ماهي عاصفة التنين؟.. منخفض جوي خطير يهدد 8 دول عربية فما علاقته بكوكب زحل

الهدهد

وزيرة الصحة المصرية تثير السخرية على طريقة السيسي: سبقنا العالم في مواجهة كورونا

الهدهد

قرار عاجل من السلطان هيثم بن طارق لمواجهة انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان

الهدهد

تزامنا مع تفشي كورونا في مصر.. رسالة عاجلة من السيسي لم يكشف عن محتواها حملها…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.