“شاهد” رجل أعمال عُماني بارز يُسرح العمانيين ويتوعد بالمزيد: “سنجلب الوافدين واللي تريدوا تسوه سوه”

فجر الناشط الحقوقي العُماني والمغرد المعروف يوسف الزدجالي، مفاجأة صادمة بكشفه عن رجل أعمال عُماني بارز يتعمد تسريح العُمانيين من شركته وجلب المزيد من الوافدين في انتقاص كبير من المواطنين.

“الزدجالي” الذي اشتهر بدعم قضايا المسرحين من أعمالهم ومساعدتهم بشتى الطرق، ظهر في البرنامج الشبابي “جلسة كرك” للحديث عن مشاكل التعيين وقضايا المسرحين.

#عمان_لايف | رجل أعمال عماني بارز يقوم بتسريح العمانين من شركته ويقول سنسرح العمانيين وسنستمر بجلب المزيد من الوافدين والي تريدوا تسووه سووووه ⁉️

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.@springism414 @karakpodcast pic.twitter.com/lyW6h70LO5 — شبكة عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) March 11, 2020

وتطرق الناشط العماني في حديثه إلى عدد من القضايا منها نسبة التعيين الصادمة بالمؤسسات التعليمية والتي وصلت إلى صفر في بعض الكليات.

#مقتطفات من حلقـة جلسة كرك 33 | كيف لنسبة التعمين أن تصل إلى صفر في بعض الكليات؟



ضيفنا أ.يوسف الزدجالي @springism414



رابط الحلقة https://t.co/B1v8lYQFXc pic.twitter.com/RhHYlnrf9Q — جلسة كرك (@karakpodcast) March 11, 2020

لكن أبرز ما لفت الانتباه في تصريحاته ولاقى تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، هو ما كشفه عن رجل أعمال عماني بارز ـ لم يذكر اسمه ـ بعث له برسالة يتحداه ويؤكد فيها أن يسرح العُمانيين من شركته وسيستمر بتسريح المزيد وجلب المزيد من العمالة الوافدة.

وتابع ناقلا عن رجل الأعمال المذكور أنه ختم رسالته بقوله:”واللي تريدوا تسوه سوه”

يشار إلى أنه في ديسمبر الماضي تصدر وسم حمل اسم المغرد والناشط العُماني “يوسف الزدجالي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر سلطنة عمان، حيث دعا العُمانيون لتكريمه وتقليده جائزة السلطان قابوس لمبادرته الشجاعة التي حققت نجاحا واسعا في الدفاع عن المسرحين من عملهم ومساعدتهم في العودة لأشغالهم مجددا.

وعبر وسم “#يوسف_يستحق_جائزة_السلطان_قابوس” دشنت مئات التغريدات المشيدة بجهود “الزدجالي” في مساعدة المسرحين من أعمالهم، كما دعا المغردون اللجنة المسؤولة عن جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي لترشيح “الزدجالي” لهذه الجائزة نظرا لجهوده الكبيرة ونشاطه الاجتماعي.

وعلى مدى الشهور الماضية تفاعل العُمانيون بشكل كبير مع حملة يوسف الزدجالي ومبادرته الشخصية، التي قرر من خلالها نقل مشاكل المسرحين من العمل للفضاء الإلكتروني ومحاولة مساعدتهم بالضغط الشعبي على تويتر بعد تفشي هذه الظاهرة بشكل مخيف في السلطنة.

وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من المُسرحين العُمانيين أكدوا تعرضهم لأزمات مالية نتيجة التسريح قد تصل ببعضهم للقضاء ومن ثم السجن، كما أصبحت أزمات التسريح والبحث عن عمل قضايا يتحدث بها المواطنون يوميًا دون وجود حلول حكومية ناجعة.