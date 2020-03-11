بأمر “بن زايد”.. صحيفة “الجرب” تنشر تقريراً خبيثاً للفتنة بين عمان والسعودية.. وسياسي تونسي يحذّر

نشرت صحيفة “العرب” اللندنية الممولة إماراتيا تقريراً خبيثاً، يتناول لقاء سلطان عمان هيثم بن طارق بنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، زاعمةً أن هذه الزيارة كانت جس نبض للسلطان الجديد وتوجهاته.

وادّعت “العرب” أن السعودية تراهن على تغيير في السياسة العمانية تجاه موضوع المهرة بصفة خاصة، والملف اليمني ككل، تحت قيادة السلطان هيثم.

وقالت “العرب” إن مصادر توقعت أن يكون اللقاء الذي جمع سلطان عُمان الجديد بنائب وزير الدفاع السعودي قد تطرق إلى الهجمات التي تعرضت لها قوات التحالف العربي في المهرة من قبل عناصر مسلحة.

وادعى تقرير الصحيفة في “لمز” لقيادات عمانية بصورة مبطنة أن هذه العناصر المسلحة يقودها الشيخ علي سالم الحريزي، واتهمته بأنه “مدعوم” من جهات قطرية و”تيار” داخل سلطنة عمان فيه شخصيات سياسية وأمنية عمانية تربط نفوذها بإدامة التوتر.

وتعليقاً على التقرير الخبيث للصحيفة، دعا السياسي التونسي البارز محمد الهاشمي الحامدي رئيس قناة “المستقلة” في لندن، صحف الإمارات وإعلام “عيال زايد” إلى التوقف عن الوقيعة بين السعودية وسلطنة عُمان عبر تقارير تهدف لإثارة البلبلة والجدل.

ونشر “الهاشمي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) على حسابه الموثق صورة لتقرير “العرب اللندنية” التي تمولها الإمارات والذي جاء تحت عنوان “السعودية تختبر التوجهات الجديدة لسلطنة عمان تجاه ملف اليمن”.

وعلق عليه:”آمل أن تتوقف صحف الإمارات والعرب اللندنية واحدة منها، عن الوقيعة بين السعودية وسلطنة عمان والزعم بوجود تيارات متنازعة داخل القيادة العمانية.”

آمل أن تتوقف صحف #الإمارات ، والعرب اللندنية واحدة منها، عن الوقيعة بين #السعودية و #سلطنة_عمان والزعم بوجود تيارات متنازعة داخل القيادة العمانية.

علاقات السعودية ب #عُمان قوية تاريخيا، و #الملك_سلمان عزّى بنفسه في وفاة #السلطان_قابوس ، وأولى بإعلام الإمارات أن لا يفتن بينهما. pic.twitter.com/DaWOI7xY6W — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) March 11, 2020

وأوضح:”علاقات السعودية بعُمان قوية تاريخيا، والملك سلمان عزّى بنفسه في وفاة السلطان قابوس، وأولى بإعلام الإمارات أن لا يفتن بينهما.”

ووجه رسالة لحكام الإمارات، وقال: أقول لحكام الامارات: تكرار المزاعم في صحفكم عن وجود (تيار داخل سلطنه عُمان فيه شخصيات سياسية وأمنية عمانية تربط نفوذها بإدامة التوتر) باطل وليس مما يصدر عن جار بحق جاره. هل أتاكم يوما من عُمان شرّ سياسي أو أمني أو إعلامي؟ فلماذا تمكرون بها شرا؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟”.

وأقول لحكام #الامارات

تكرار المزاعم في صحفكم عن وجود (تيار داخل #سلطنه_عُمان فيه شخصيات سياسية وأمنية عمانية تربط نفوذها بإدامة التوتر) باطل وليس مما يصدر عن جار بحق جاره.

هل أتاكم يوما من #عُمان مان شرّ سياسي أو أمني أو إعلامي؟

فلماذا تمكرون بها شرا؟

هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) March 11, 2020

وختم نصيحته لحكام الامارات قائلاً: “أما ما تطلبونه من خلاف بين سياسة السلطان قابوس رحمه الله وسياسة السلطان هيثم وفقه الله فوهم وسراب”.

وأضاف: “ألا تكفيكم الإشارات المتواترة في خطاب ومراسيم السلطان الجديد بأنه ماض على نهج سلفه، وأن عُمان ساعية على الدوام في طلب الخير والسلام لنفسها وجيرانها؟”.

وأختم نصيحتي لحكام #الامارات

أما ما تطلبونه من خلاف بين سياسة #السلطان_قابوس رحمه الله وسياسة #السلطان_هيثم وفقه الله فوهم وسراب.

ألا تكفيكم الإشارات المتواترة في خطاب ومراسيم السلطان الجديد بأنه ماض على نهج سلفه، وأن #عُمان ساعية على الدوام في طلب الخير والسلام لنفسها وجيرانها؟ — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) March 11, 2020

جديرٌ بالذكر أن صحيفة “العرب” دأبت على نشر الأكاذيب والاتهامات لسلطنة عمان، فيما يرى مراقبون أنّ الصحيفة تنفذ تعليمات تصلها من مكتب محمد بن زايد شخصياً .