فضيحة تهز دولة السعادة.. المعتقلة الإماراتية مريم البلوشي تحاول الانتحار داخل سجون عيال زايد

كشف الناشط الحقوقي الاماراتي، عبدالله الطويل، عن محاولة المعتقلة الاماراتية مريم البلوشي، الانتحار داخل محبسها، إثر تدهور حالتها النفسية.

وفي التفاصيل قال الطويل في تغريدة رصدتها “وطن”، ” أقدمت معتقلة الرأي مريم البلوشي على قطع شريان يدها اثر تدهور حالتها النفسية بعد أن قامت السلطات الاماراتية بتهديدها بتلفيق قضية جديدة لرفضها تسجيل” اعترافات” لبثها على القنوات الرسمية”.

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لا حول ولا قوة إلا بالله .. أقدمت معتقلة الرأي #مريم_البلوشي على قطع شريان يدها اثر تدهور حالتها النفسية بعد أن قامت السلطات الاماراتية بتهديدها بتلفيق قضية جديدة لرفضها تسجيل"اعترافات"لبثها على القنوات الرسمية.#أنقذوا_معتقلات_الإمارات — عبدالله الطويل (@AbdullahBotawil) March 11, 2020

بينما ذكرت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية، التي تختص بجمع البيانات وتوثيق الانتهاكات أنها نقلت لزنزانة انفرادية في سجن الوثبة في منتصف فبراير 2020، وهي تعاني من نفسية حادة نتيجة المعاملة الغير انسانية.

الإمارات: تدهورت الحالة النفسية لمعتقلة الرأي"مريم البلوشي" مما دفعها للقيام بقطع شريان يدها وذلك بعد تهديدها بتلفيق قضية جديدة لرفضها تسجيل"اعترافات"لبثها على القنوات الرسمية.



يذكر أنها نقلت لزنزانة انفرادية في #سجن_الوثبة في منتصف فبراير 2020#SaveMariam pic.twitter.com/i9aqZEIenz — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) March 11, 2020

وأثارت محاولة البلوشي موجة غضب واسعة في الامارات، إذ تفاعل الناشطون مع هاشتاج #انقذوا_معتقلات_الإمارات ، مطالبين أبوظبي بإطلاق سراح المعتقلات الاماراتيات.

واستغرب الناشط الاماراتي أحمد المرزوقي ما يحدث في دولة السعادة مغرداً :” المعتقلة #مريم_البلوشي تقطع شريان يدها رفضا لاجبارها على تقديم اعترافات مسجلة لبثها على الإعلام “.

مالذي يحدث في دولة #التسامح



المعتقلة #مريم_البلوشي تقطع شريان يدها رفضا لاجبارها على تقديم اعترافات مسجلة لبثها على الإعلام .. #أنقذوا_معتقلات_الإمارات — أحمد المرزوقي (@AhmedBokhasim) March 11, 2020

فيما قال أحمد الهامور إن المعتقلة البلوشي مضربة عن الطعام منذ منتصف الشهر الماضي لرفضها انتهاكات مرتزقة ال نهيان ضدها في السجون ثم يخرجوا علينا بكذب تمكين المرأة.

من منتصف الشهر الماضي مريم البلوشي في اضراب عن الطعام لرفضها انتهاكات مرتزقة ال نهيان ضدها في السجون ثم يخرجوا علينا بكذب تمكين المرأة.#معتقلات_الامارات pic.twitter.com/kfH3TXLBdF — أحمد الهامور (@AhmadAlhamoor) March 11, 2020

مريم البلوشي طالبة جامعية تعرضت للاختفاء القسري في ١٩ نوفمبر عام 2015 كما يذكر مركز الامارات لحقوق الانسان، وذكر انه صدر بحقها حكم بالسجن خمس سنوات في فبراير 2017، في ظل تهم لفقت لها بسبب دعمها للثورة السورية ومساعدتها للعائلات المتضررة، إذ تعرضت للتعذيب خلال التحقيق ووضعت الجبس الانفرادي وخاضت اضرابًا عن الطعام اكثر من مرة بسبب سوء المعاملة.

لدعاة تمكين المرأة شاهدوا تمكينات دولة السعادة لمريم البلوشي#معتقلات_الامارات pic.twitter.com/XOgb7K0VaN — علي بن فاضل (@Abinfadl2) March 11, 2020

ويأتي هذا الانتهاك الخطير في ذروة القلق الشعبي على معتقلي الرأي مع تفشي فيروس كورونا في الدولة والخشية من وصوله إلى السجون في أبوظبي، حيث الإهمال الطبي المتعمد الذي يواجهه معتقلو الرأي من دون سائر السجناء الجنائيين وغيرهم.

ويضاف هذا التطور الخطير إلى سلسلة سابقة من القمع المنظم الذي تتعرض له مريم البلوشي، إثر كشفها مؤخرا في رسائل مسربة أو تسجيلات صوتية مسربة تعرضها للتعذيب والتنكيل حتى فقدت القدرة على البصر في عينها اليسرى مع استمرار رفض سلطات السجون تلقيها العلاج المناسب وإجبارها على تناول المسكنات التي لا علاقة لها بفقدان حاسة البصر.

وندد ناشطون بالضغوط التي يمارسها جهاز الأمن على معتقلي الرأي لتسجيل اعترافات تحت الإكراه وبثها على القنوات الرسمية في إهانة واضحة للمعتقلين وللإماراتيين على حد سواء، مثلما جرى مع معتقلين آخرين أكرهوا على الخروج بتصريحات وأقوال لا يمكن الاعتداد بها كون المعتقلين لا يمتلكون إرادتهم الحرة لرفض أو قبول ما يعرض عليهم.

ويطالب الإماراتيون أن تسارع الجهات المعنية بإطلاق سراح مريم البلوشي وأمينة العبدولي وعشرات آخرين من معتقلي الرأي منذ عام 2012 دون منحهم أية حقوق قانونية أو إنسانية، وفق مدافعين عن حقوق الإنسان.