في تل أبيب وليس الحرم.. “شاهد” إسرائيليون يدعون الله أن يطيل عمر ابن سلمان ويستمر حكمه ويقيه من كورونا

نشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” التابعة لخارجية الاحتلال على تويتر، مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا بين النشطاء العرب لمجموعة من الإسرائيليين يقدمون الدعوات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووالده الملك.

وظهر في المقطع الذي رصدته (وطن) على الصفحة المذكورة بتويتر، مجموعة من الإسرائيليين اجتمعوا في عيدهم الذي يعرف بـ”عيد المساخر” وهم يرتدون الزي السعودي وبدأوا في الدعاء قائلين:”للسعودية، لملك السعودية، ونجله الأمير محمد بن سلمان.. ندعو الله أن يباركهما ويطيل عمر مملكتهما، وأن يمنحهما تمام الصحة ويقيهما من كورونا”.

في أجواء عيد المساخر تنكر عدد من الإسرائيليين اليهود بلباس عربي ووجهوا رسالة بالعبرية للسعودية 🇸🇦@yankihebrew pic.twitter.com/TDuh4rg94w — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 11, 2020

ووجهوا رسالة خاصة للناشط السعودي المتصهين محمد سعود الذي سبق أن زار تل أبيب وهوجم من قبل فلسطينيين، كما استضاف إسرائيليين في منزله بالرياض:”محمد سعود نحن نحبك، رجاء بلغ كل السعوديين أن دولة (إسرائيل) تنتظر اليوم الذي يحل فيه السلام بين الدولتين”.

وتطورت علاقات السعودية بإسرائيل في صورة شبه رسمية، لكنها لم تخرج إلى العلن على المستوى الرسمي، وإن كانت المؤشرات حول الدفء بين الجانبين تتزايد بشكل سريع في الفضاء الإعلامي والسياسي والنخبوي السعودي.

وهذه الفضاءات باتت تحت سيطرة ولي العهد، الأمير “محمد بن سلمان”؛ حيث يعتقد مراقبون أنه أعطى توجيهات لقادة الرأي والنخب بالمملكة لتهيئة الرأي العام السعودي أمام فكرة تطبيع كامل للعلاقات مع الاحتلال.

يعمد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى الاستعانة بمجموعة من الكتاب والإعلاميين الذين يُعدون من نخب المملكة إلى تهيئة الرأي العام في الداخل السعودي لتطبيع علني مع “إسرائيل”.

وغالباً ما تبحث قيادة المملكة طرقاً مختلفة من أجل تهيئة الشعب السعودي للتطبيع مع الاحتلال، وهذه المرة أخذت منحى عقائدياً للتقارب الديني، من خلال المطالبة بالسماح لليهود بزيارة المملكة والقبور اليهودية الموجودة فيها، وترويج أحقية اليهود في مدن سعودية.