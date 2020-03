خوفا من غدر ابن سلمان.. “شاهد” هذا ما فعله الوليد بن طلال تزامنا مع اعتقال عمه الأمير أحمد وابن نايف

تماشياً مع #رؤية_السعودية_2030 ودعمنا من خلال @AlwaleedIPhilan لـ @careem و @harakiaorg لتمكين نساء وشباب الوطن 🇸🇦 ضمن مشروعيّ كابتنه ومشوارك باليد بـ٣٠٠ سيارة



Providing equal opportunities for Saudis via @alwaleed_philan in partnership with @careem & @harakiaorg with 300 cars pic.twitter.com/ud0v5oBqMZ