انتهت القصة.. معتقلو الكرك سينامون في أحضان ذويهم بعد تعهد من رئيس مجلس النواب الأردني

قال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، بأنه سيتم اليوم الثلاثاء، الإفراج عن المعتقلين السبعة على خلفية أحداث الشغب التي حدثت في الكرك، أثناء اعتصام رفض تشغيل مجمع حافلات الكرك الجديدة.

وقال الطراونة رداً على مداخلة للنائب الأردني صلاح الحباشنة خلال جلسة المجلس اليوم، بأن رئيس الوزراء ووزير الداخلية أكدا أنه سيتم الإفراج اليوم الثلاثاء عن الموقوفين السبعة على خلفية الأحداث التي حصلت بالكرك قبل عدة أيام.

واعتصم يوم السبت الماضي سائقو ومالكو حافلات النقل العام في محافظة الكرك الأردنية، العاملون على كافة الخطوط الواصلة بين المحافظة والعاصمة الأردنية عمّان.

وواصل المحتجون إضرابهم المفتوح عن العمل منذ يوم الثلاثاء الماضي، وذلك احتجاجا منهم على نقل مجمع السفريات إلى موقع جديد.

كما كان النائب الأردني صلاح الحباشنة نفسه مشاركاً في الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بإلغاء قرار نقل المجمع، فيما رفض سائقو الحافلات العمل وفقا لقرارات الهيئة بالانتقال لجميع الحافلات العاملة على الخط الواصل بين العاصمة الأردنية عمان ومدينة الكرك، وإبقاء بقية الحافلات العاملة على خطوط عمان- جامعة مؤتة، والمزار الجنوبي، والقصر والأغوار تعمل بمواقفها الخاصة. كما طالبوا بنقل جميع الحافلات العاملة على الخطوط الخارجية لتحقيق العدالة بين أصحاب الحافلات الخارجية وفق المرصد العمالي الأردني، و رافق هذه الاحتجاجات عملية اعتقال لسبعة من الأشخاص القائمين عليها، من قبل الأجهزة الأمنية الأردنية، وسيتم اليوم الإفراج عنهم بحسب تصريح رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة خلال جلسة المجلس اليوم.