مصائب قوم عند قوم فوائد.. كورونا ينقذ زوج نانسي عجرم قاتل محمد الموسى وهذا ما حدث

تطبيقا للمثل الشعبي الشهير “مصائب قوم عن قوم فوائد” تسبب فيروس كورونا القاتل الذي نشر الرعب في العالم، في تأجيل النطق بالحكم في قضية القتل العمد للشاب السوري محمد الموسى، المتهم فيها الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم.

وفي التفاصيل قررت المحكمة اللبنانية تأجيل جلسة القضية المعروفة إعلاميا بـ قتيل فيلا نانسي عجرم التي كان من المقرر إقامتها صباح اليوم، الثلاثاء، بسبب انتشار فيروس كورونا في لبنان، كإجراء وقائي.

ويعد طبيب الأسنان المعروف فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، هو المتهم الأول في القضية بسبب قتله لـ سارق الفيلا السوري محمد الموسى بـ 18 رصاصة.

هذا وتداولت أنباء عن هروب فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، قبل النطق في القضية، المتهم فيها بقتل الشاب السوري محمد الموسي.

وبحسب ما تم تداوله فإن فادي الهاشم زوج نانسي عجرم هرب إلى قبرص، وذلك قبل النطق بالقضية المتضمنة اتهامه بالقتل العمد.

وكانت محامية أسرة محمد الموسى كشفت قبل أيام عن هروب فادي الهاشم خارج لبنان، كما أنه في حال ثبوت اتهامه، بحسب ما أشار إليه نشطاء على تويتر فإنه سيتم اتهام بعض الشهود ومنهم نانسي عجرم بالشهادة الكاذبة، بسبب اختلاف رواياتهم خلال التحقيق معهم ولمخالفة أقوالهم ماتم تسجيله بكاميرات المراقبة.

وكانت الدكتورة رهاب بيطار، محامية أسرة الموسى، نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عدة صور من جنازة «الموسى» في سوريا، بعدما وورى جسده الثرى صباح أمس، الاثنين، عقب تشريح جثمانه 3 مرات، إحداها كانت في سوريا قبل أيام، وآخرين في لبنان، للوقوف على الأسباب الحقيقية لمقتله.

وعلقت رهاب بيطار، على صور جنازة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم، قائلة: «اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـ جنة عرضها السموات والأرض، اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن».

وكانت رهاب بيطار كشفت في أول تغريدة لها، عن تشريح الجثة للمرة الثالثة من قبل الطب الشرعي السوري، بعدما تم تشريحها مرتين في لبنان، إذ كتبت: «انتهت لجنة الأطباء الشرعيين السوريين من التشريح وسيصدر تقريرها النهائي ومصدقًا بعد عدة أيام».