قرار عاجل من السلطان هيثم بن طارق لمواجهة انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان

أصدر السلطان هيثم بن طارق أوامره بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وذلك في ضوء المعطيات والمؤشرات الصحية المستجدة وما يصدر عن منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وبحسب بيان صدر عن من ديوان البلاط السلطاني مساء الثلاثاء، فقد قضت الأوامر بتشكيل اللجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية اخرين.

وستتولى اللجنة رصد تطورات الفيروس والجهود المبذولة إقليميا وعالميا للتصدي له ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن ذلك، ووضع الحلول والمقترحات والتوصيات المناسبة بناء على نتائج التقييم الصحي العام بحيث تستعين اللجنة بالأدوات والإمكانيات اللازمة لإنجاح المهام المنوطة بها .

وكانت وزارة الصحة بالسلطنة أعلنت الإثنين، تماثل 9 حالات للشفاء من فيروس كورونا القاتل، من أصل 18 حالة إصابة مسجلة بالسطلنة.

ويعد هذا مؤشر إيجابي كبير على محاصرة الفيروس في السلطنة عبر الإجراءات الاحترازية المتبعة، حيث تمثل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء النصف تماما من إجمالي الحالات المصابة.

هذا وأعلنت وزارة الصحة العمانية الإثنين، عن تسجيل حالتي إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا لمواطنين اثنين مرتبطة بالسفر إلى إيران ويخضعان حاليا للحجر الصحي وحالتهما مستقرة وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 18 حالة 17 حالة منها مرتبطة بالسفر غلى إيران وواحدة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا.