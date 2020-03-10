رقص وخلاعة.. “شاهد” فيديو غير لائق للناشطة العُمانية فدوى البوسعيدي يفجر موجة غضب واسعة في السلطنة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان بموجة غضب واسعة، بعد تداول مقطع لمشهورة مواقع التواصل بالسلطنة فدوى سلام البوسعيدي واعتبروه غير لائق ومسيء للسلطنة.

وظهرت “فدوى” المعروفة بإثارة الجدل دائما في المقطع الذي انتشر على نطاق واسع وهي ترقص وتتمايل في مقطع صورته بكاميرا جوالها ورفعته على قناتها بـ”سناب شات”.

الحالة رقم 2



لا أتشرف بها كعمانية



ارجوا وضع حد لمثل هذهِ التفاهه

نحن في هذا الوطن#عمانيات_ماجدات pic.twitter.com/gPjyiGb1K7 — شذى الجابرية (@shathaa_33) March 9, 2020

وفجر المقطع الذي اعتبره ناشطون إساءة للسلطنة وخرق للعادات والتقاليد، موجة غضب واسعة وقوبل بعاصفة من الانتقادات.

وكتب مازن الحسني:”الأدهى والأمر عندما تُستدعى لتمثيل حضور المرأه العمانيه في بعض الأنشطه والفعاليات وتُستخدم كواجهه إعلانية لبعض المنتجات والمؤسسات”

الأدهى والأمر عندما تُستدعى لتمثيل حضور المرأه العمانيه في بعض الأنشطه والفعاليات وتُستخدم كواجهه إعلانية لبعض المنتجات والمؤسسات! — مازن الحسني (@mazinpdo) March 9, 2020

وغرد محمد بن حمد المنظري:”اذا ذهب الحياء حل البلاء؛ فإذا لم يستحي الانسان من خالقه اولاً ونفسه ثانياً فدعه”

اذا ذهب الحياء حل البلاء ؛ فإذا لم يستحي الانسان من خالقه اولاً ونفسه ثانياً فدعه !؟ — محمد بن حمد المنظري (@MAlmandhri) March 9, 2020

بينما قال خليفة العمراني:”للأسف نشر مقاطع أمثال هؤلاء التافهين والتافهات يساهم في نشرهم واشتهارهم وهم يستقصدون فعل مثل هذه الحركات السيئة ليزداد صيتهم وشهرتهم وعدد متابعينهم لتستخدهم بعد ذلك الشركات للترويج عن بضاعاتهم.. للأسف أصبحت الشركات تستخدم الانحطاط للترويج ونشر هذه المقاطع يسهم في اشتهار الانحطاط”

للأسف نشر مقاطع أمثال هؤلاء التافهين والتافهات يساهم في نشرهم واشتهارهم وهم يستقصدون فعل مثل هذه الحركات السيئة ليزداد صيتهم وشهرتهم وعدد متابعينهم لتستخدهم بعد ذلك الشركات للترويج عن بضاعاتهم.. للأسف أصبحت الشركات تستخدم الانحطاط للترويج ونشر هذه المقاطع يسهم في اشتهار الانحطاط — خليفة العمراني (@kanmqqr27) March 9, 2020

ودائما ما تثير فدوى سلام الجدل على مواقع التواصل بفيديوهاتها وتصريحاتها المثيرة، ويتهمها ناشطون بتعمد إثارة الجدل للفت الانتباه وزيادة عدد متابعيها.