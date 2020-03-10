فيديو صادم وألفاظ خارجة.. فلة الجزائرية تفجر غضب مواطنيها وتدعو الله أن يصيب المتظاهرين بكورونا

أثارت الفنانة فلة الجزائرية موجة غضب واسعة على مواقع التواصل في الجزائر، بعد تداول مقطع مصور لها تدعو الله فيه أن يصيب المتظاهرين الجزائريين بفيروس كورونا القاتل.

حديث فلة انتشر بشكل واسع بين النشطاء، وقوبل بهجوم لاذع وانتقادات كبيرة بسبب دعائها بأن يصيب المتظاهرين فيروس كورونا، فضلا عن ألفاظها الخارجة بالمقطع وسبها إياهم.

واضطرت فلة الجزائرية بعد الهجوم الواسع عليها إلى نشر مقطع فيديو قدمت فيه اعتذارها للشعب الجزائري، مشيرةً إلى أن صراخها وشتمها للحراك جاء بسبب حالة نفسية صعبة تمر بها، ولكنها لم تسلم من الانتقاد والشائم.

وقالت:”أنا من شجعت على هذا الحراك المبارك، وحسبي الله ونعم الوكيل في من وزّع الفيديو، وهذا الفيديو للاعتذار؛ لأني والله كنت في وضع لا أحسد عليه”.