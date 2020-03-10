فلة عبابسة
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فيديو صادم وألفاظ خارجة.. فلة الجزائرية تفجر غضب مواطنيها وتدعو الله أن يصيب المتظاهرين بكورونا

كتب وطن
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أثارت الفنانة موجة غضب واسعة على مواقع التواصل في ، بعد تداول مقطع مصور لها تدعو الله فيه أن يصيب المتظاهرين الجزائريين بفيروس كورونا القاتل.

حديث فلة انتشر بشكل واسع بين النشطاء، وقوبل بهجوم لاذع وانتقادات كبيرة بسبب دعائها بأن يصيب المتظاهرين كورونا، فضلا عن ألفاظها الخارجة بالمقطع وسبها إياهم.

واضطرت فلة الجزائرية بعد الهجوم الواسع عليها إلى نشر مقطع فيديو قدمت فيه اعتذارها للشعب الجزائري، مشيرةً إلى أن صراخها وشتمها للحراك جاء بسبب حالة نفسية صعبة تمر بها، ولكنها لم تسلم من الانتقاد والشائم.

وقالت:”أنا من شجعت على هذا الحراك المبارك، وحسبي الله ونعم الوكيل في من وزّع الفيديو، وهذا الفيديو للاعتذار؛ لأني والله كنت في وضع لا أحسد عليه”.

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