“شاهد” فتاة أردنية تقلب الأردن بهذا الظهور المثير ضاربة بالعادات والتقاليد عرض الحائط

تسببت فتاة أردنية في جدل واسع على مواقع التواصل، بعد ظهورها ترتدي لباسا مثيرا وتمارس رياضة كمال الأجسام في مخالفة غير معتادة للعادات والتقاليد المحافظة في الأردن.

الأردنية “دانا سمبولوغلو” ذات الـ25 ربيعا التي احترفت رياضة كمال الأجسام، تقول إنها أرادت تصنع لنفسها طريقًا مميزًا رغم العادات والتقاليد، وأن حلمها في أن تكون بطلة عالمية في رياضة كمال الأجسام جعلها تطلق على نفسها “صاحبة الإرادة الحديدة”.

📹 دانا سمبولوغلو الأردنية الشغوفة برياضة كمال الأجسام#فرانس_برس pic.twitter.com/KdA7sp3rkj — فرانس برس بالعربية (@AFPar) March 10, 2020

وتقول دانا في تصريحات لـ “فرانس برس”:” لدي شغف وحب لرياضة كمال الأجسام لا توصف، فهي تساعدني على طرد الطاقة السلبية وزيادة ثقتي في نفسي”.

ومنذ طفولة “دانا” وقلبها معلق بالصالات الرياضية فكانت تمارس التايكواندو والجمباز والسباحة وكرة القدم والبالية، ولكنها اختارت بكامل إرادتها أن تحترف رياضة كمال الأجسام، والتي تعد رياضة محصورة على الرجال فقط في الأردن.

صاحبة الـ "إرادة الحديدية"، الأردنية دانا سمبولوغلو، تقول أن بأرادتها هذه تواجه هي مجتمعا محافظا عشائريا، حيث تتمسك بتحقيق حلمها في أن تصبح بطلة عالمية في رياضة كمال الأجسام. pic.twitter.com/JGQv5O7lL6 — Screen Mix (@ScreenMix) March 10, 2020

ورغم ذلك قررت “دانا” أن تؤسس لنفسها حسابًا على “الانستجرام” لنشر صورها أثناء التمارينات الرياضية، كما تبرز عضلاتها، وتوضح “دانا” انها تخصص من وقتها 4 ساعات يوميًا للتدريب.

وتحكي “دانا” من أين بدأ حبها لكمال الأجسام قائلة:” وتقول عن تلك الفترة “خلال دراستي للغة اليونانية كنت أتردد على صالة رياضة قريبة من الجامعة، هناك رأيت أناسا يمارسون كمال الأجسام فأثار ذلك إعجابي فقررت العودة الى الأردن ودراسة التربية الرياضية في الجامعة الأردنية في عمان والبدء بممارسة هذه الرياضة”.

وعلى الرغم من معرفتها بأنها ستكون عرضة لانتقادات كثيرة، لم تتردد دانا في إنشاء صفحة لها على “إنستغرام” تنشر عليها صورها بملابس الرياضة، وهي تتمرن وتبرز عضلاتها وصورا خلال مشاركتها في بطولة في الولايات المتحدة. وبات لها نحو ثمانية آلاف معجب على الصفحة.