صدمة جديدة لـ حمو بيكا وحسن شاكوش وغيرهم.. الأردن تتخذ قراراً صارماً بشأن أغانيهم الهابطة

منعت نقابة الفنانين الأردنيين جميع مطربي المهرجانات في مصر من الغناء على الأراضي الأردنية، كوّن أغانيهم تتعارض مع أخلاق المجتمع ولا تتناسب مع المعايير الموسيقية المعروفة.

وأصدرت النقابة ممثلة بنقيبها حسين الخطيب بياناً لها جاء في إطار تضامنها مع الفنان المصري هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية المصرية، والذي أصدر قراراً يقضي بمنع مطربي المهرجانات المصريين من الغناء حتى تقنين الأوضاع ومعرفة من يتناسب منها مع طبيعة المجتمع وملائمة الموسيقى من غيره.

وجاء في البيان الصادر عن نقابة الفنانين الأردنيين، والذي خاطب وزير الداخلية الأردني: “السيد سلامة حماد الأكرم، نأمل من معاليكم التكرّم بالموافقة والإيعاز لمن يلزم، بعدم السماح للمذكورين أدناه من الجنسية المصرية بإقامة أي حفلات موسيقية داخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية”.

ويتابع البيان السبب: “نظراً لما تتضمنه أغانيهم بما يتعارض مع القيم والأخلاق ولا يتناسب مع الثقافة العامة للمجتمع والمعايير الموسيقية المعروفة”

و ذكر البيان أسماء كل من:”حمو بيكا، بصلة، الديزل، الكعب العالي، مجدي شطة، الصواريخ، العصابة، أبو ليلة، حنجرة، العفاريت، عمرو حاحا، أندرو الحاوي، كزبرة ووزة، علاء فيفيتي، حسن شاكوش، الزعيم، مطرية، سواحة، وعمر كمال.

وكان الفنان المصري هاني شاكر نقيب نقابة المهن الموسيقية المصرية قد اتخذ إجراء مشروطاً على مطربي المهرجانات، وقام بتقنين أوضاعهم باستكمال إنشاء شعبة للأداء الفني وليس شعبة مهرجانات، على أن يكون عملهم من خلال هذه الشعبة بالحصول على تصريح سنوي، شريطة الالتزام بالمعايير الرقابية وأن الترخيص السنوي للغناء سيتم وفق لجنة الاستماع المشكّلة في النقابة.