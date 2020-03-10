“سكاي نيوز” الإماراتية تفضح تفشي فيروس كورونا في السعودية في تقرير خبيث!

نشرت قناة “سكاي نيوز عربية” الاماراتية، تقريراً خبيثاً فضحت فيه انتشار فيروس كورونا في السعودية، التي تعد الحليف الأول للإمارات في العلن، ولكن على ما يبدو في السر تحاك ضد الرياض المؤامرات من أبوظبي عاصمة السعادة كما يحلو لعيال زايد تسميتها.

وبدأ التقرير بالحديث حول قيام السعودية بسلسلة إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، ثم بالتوضيح أكثر ذكر التقرير تفاصيل الفيروس الذي بدأ بالاتساع في منطقة الشرق الأوسط والسعودية بالأخص، حيث تزداد المخاوف من انتشاره في السعودية كونها تستقبل يومياً آلاف القادمين من شتى بقاع الأرض لزيارة الأماكن المقدسة والدينية.

ويتهم التقرير وزارة الصحة السعودية بالتغطية عن الجمهور طبيعة الأوضاع حول الفيروس، حيث يقول التقرير بأن شحّ المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة السعودية ساهم في زيادة انتشار الشائعات والمعلومات الخاطئة عن المرض، في إشارة من التقرير على أن وزارة الصحة السعودية تضللّ الجمهور السعودي حول تفاصيل انتشار الفيروس عندها ومدى خطورته، الأمر الذي زاد من خطورة انتشار الفيروس أكثر في البلاد.

وعلق الباحث الاماراتي، منصور خلفان، على تقرير سكاي نيوز عربية قائلاً :” سكاي نيوز الإماراتية تسلط الضوء على انتشار وباء كورونا في السعودية الشقيقة وتقول ان شح المعلومات من وزاره الصحة السعودية ادى الى انتشار الشائعات وتزداد المخاوف على السعودية بسبب استقبال المعتمرين “.

سكاي نيوز الاماراتيه تسلط الضوء على انتشار وباء كورونا في السعوديه الشقيقة وتقول ان شح المعلومات من وزاره الصحه السعوديه ادى الى انتشار الشائعات وتزداد المخاوف على السعوديه بسبب استقبال المعتمرين #القطيف_منطقة_موبؤة pic.twitter.com/K6dihFXxhS — منصور خلفان (@mansorkhalfan1) March 10, 2020

جدير بالذكر بأنه وفق مصادر مطلعة تحدثت لوطن، فإن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في دولة السعودية تخطّت الـ800 حالة إصابة، وسط تعتيم رسمي متعمد من قبل الجهات الرسمية السعودية.

وأكدت المصادر لوطن بأن الحكومة السعودية تعاني من حالة ارتباك شديد بعد وصول عدد الإصابات لهذا الرقم الكبير مقارنة بالبدايات.

وكانت السعودية قد أغلقت الحرمين أمام الحجاج الأجانب والسياح من نحو 25 دولة لوقف انتشار فيروس كورونا في أراضيها، كما قالت إن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين هناك الذين يودّون دخول البلاد عليهم الانتظار 14 يوماً بعد العودة من خارج المنطقة.

وكانت السعودية، قررت حظر دخول مواطني عدد من الدول الخليجية المجاورة برا إلى المملكة، والسماح فقط بدخولهم عبر المنافذ الجوية في مطارات محددة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” فقد قررت السلطات من باب الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من الجهات المختصة، قصر الدخول إلى المملكة مؤقتًا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، على المنافذ الجوية.