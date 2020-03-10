تزامنا مع تفشي كورونا في مصر.. رسالة عاجلة من السيسي لم يكشف عن محتواها حملها “شكري” شخصيا للسلطان هيثم

وصل إلى سلطنة عُمان اليوم، الثلاثاء، وزير خارجية مصر سامح شكري، حاملا رسالة عاجلة من عبدالفتاح السيسي، إلى السلطان هيثم بن طارق وكان في استقباله يوسف بن علوي بن عبدالله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية خبر وصول شكري في المجمل، دون التطرق لسبب الزيارة أو الكشف عن تفاصيل الرسالة التي حملها من السيسي للسلطان هيثم بن طارق.

من جانبه قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على “تويتر”: “إن وزير الخارجية وصل إلى ‫سلطنة عمان الشقيقة حاملا رسالة من رئيس الجمهورية إلى سلطان عمان ، حيث كان على رأس مُستقبليه وزير الشؤون الخارجية يوسف بن علوي”.

حاملاً رسالة من السيد رئيس الجمهورية…وزير الخارجية #سامح_شكري يصل الآن إلى #سَلطَنَة_عُمان الشقيقة…وعلى رأس مُستقبليه الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية #يوسف_بن_علوي.

🇪🇬🇴🇲@MofaOman pic.twitter.com/PYVV8juhy6 — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) March 10, 2020

ولم يكشف حافظ هو الآخر عن سبب الزيارة التي تأتي تزامنا مع تفشي فيروس كورونا القاتنل في مصر.

ويزور شكري سلطنة عمان في إطار جولة عربية شملت حتى الآن الأردن والعراق والسعودية والكويت والإمارات فيما سيختتمها بمملكة البحرين ، حيث يقوم بتسليم رسائل من السيسي إلى قادة تلك الدول.

فيما ذكر محللون أن جولة سامح شكري لقادة العرب ربما تكون خاصة بسد النهضة وطلبا للمساعدة والتدخل بعد فشل المفاوضات مع إثيوبيا.