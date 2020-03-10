أردني يتخلص من نقّ زوجته بإلقائها في مياه قناة الملك عبد الله
أردني يتخلص من نقّ زوجته بإلقائها في مياه قناة الملك عبد الله
حياتنا

جريمة مروّعة في الأردن .. هكذا قتل زوجته بسبب كثرة “النقّ” بعد أشهر من زواجهما!

كتب وطن
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“أنا قتلت زوجتي عندما طلبت مني التقط صورة لها ومياه السد خلفها، فتحينت الفرصة ودفعت بها الى مياه في منطقة الكريمة بلواء الأغوار الشمالية”، هكذا اعترف مواطن أردني أمام رجال الأمن بارتكابه قتل زوجته.

وعن السبب الذي دفعه لقتل زوجته، قال القاتل “كثرة على راسي” حيث تزوج بها قبل عدة أشهر.بحسب “رؤيا”

وقال مصدر مقرّب من التحقيق، إن القاتل أفاد بأنّ “زوجته المغدورة اعتادت أن تطلب منه طلبات كثيرة وصلت لدرجة (النق) وطلباتها لم تكن مبررة من وجهة نظره كما طلبت منه أن يطلق زوجته الأولى إلا انه رفض” .

ووجه مدعي عام الجنايات الكبرى تهمة القتل العمد للزوج الخمسيني مقررا توقيفه 15 يوما على ذمة القضية .

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