جريمة مروّعة في الأردن .. هكذا قتل زوجته بسبب كثرة “النقّ” بعد أشهر من زواجهما!

“أنا قتلت زوجتي عندما طلبت مني التقط صورة لها ومياه السد خلفها، فتحينت الفرصة ودفعت بها الى مياه قناة الملك عبد الله في منطقة الكريمة بلواء الأغوار الشمالية”، هكذا اعترف مواطن أردني أمام رجال الأمن بارتكابه جريمة قتل زوجته.

وعن السبب الذي دفعه لقتل زوجته، قال القاتل “كثرة النقّ على راسي” حيث تزوج بها قبل عدة أشهر.بحسب “رؤيا”

وقال مصدر مقرّب من التحقيق، إن القاتل أفاد بأنّ “زوجته المغدورة اعتادت أن تطلب منه طلبات كثيرة وصلت لدرجة (النق) وطلباتها لم تكن مبررة من وجهة نظره كما طلبت منه أن يطلق زوجته الأولى إلا انه رفض” .

ووجه مدعي عام الجنايات الكبرى تهمة القتل العمد للزوج الخمسيني مقررا توقيفه 15 يوما على ذمة القضية .