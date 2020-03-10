“شاهد” تسريبات فاضحة للفنانة المغربية سعيدة شرف تغزو مواقع التواصل.. وهكذا ردت عليها

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتسريبات فاضحة لفنانة مغربية شهيرة، ما تسبب في جدل واسع بين النشطاء خاصة وأن هذه الفنانة متورطة في قضية فضائح المشاهير التي لم تنتهي بعد.

هذه التسريبات وبحسب متداوليها تخص الفنانة المغربية سعيدة شرف، وهي متورطة في قضية حساب “حمزة مون بيبي”، ويبدو أن ما أظهرته التسجيلات المسربة سبب متابعتها في القضية.

المقطع الصوتي الذي تم نشره يثبت تواصل سعيدة شرف مع “هاكرز’”، من أجل قرصة حمزة مون بيبي، و إعادته الى جهة ما.

وتظهر سعيدة شرف وهي تطلب من شخص أن يقوم باختراق حساب مديرة أعمال المشاهير حياة جبران.

وخرجت سعيدة شرف في مقطع مصور تنفي صحة هذه التسريبات وتقول إنها مفبركة وأن لديها التسجيلات والأدلة.

ومن خلال التسجيل، يجري تهديد المخاطب بالانصياع للأوامر أو اتخاذ إجراء معين، بحكم معرفة المتحدثة بشخص نافذ في السلطة.

ونشر النشطاء التسجيل على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وادعى ناشره أنه صاحب الحساب المثير للجدل “حمزة مون بيبي” حيث أطلق عليه نفس الاسم.

وكانت الفرقة الوطنية المغربية، قامت باستدعاء الفنانة المغربية سعيدة شرف، على خلفية مجموعة من المقاطع الصوتية التي تم تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت سعيدة شرف نفت الأخبار الرائجة حول اعتقالها، و وصفت ذلك بالحملة المغرضة التي تتعرض لها من قبل عصابة حمزة مون بيب’ مع قرب موعد الجلسات.