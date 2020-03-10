وقع في شر أعماله.. تركيا تسلم الكويت مسؤولا سابقا شغل منصب حساس نهب أموال الشعب وهرب

قالت صحيفة “الراي” الكويتية إن وزارة الداخلية بالكويت أعلنت استلام مسؤول حكومي سابق من سلطات الإنتربول الدولي في تركيا صادر بحقه حكم قضائي بالسجن 10 سنوات.

الصحيفة الكويتية أوضحت أن المتهم يدعى “فيصل المزين”، وهو قيادي سابق في الجهاز المركزي للمناقصات العامة (حكومي)، وتم تسليمه إلى السلطات الكويتية بعد تعميم اسمه والتنسيق الأمني بين الكويت وتركيا.

وقبل نحو شهر، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمها بحق “المزين”، الذي كان خارج البلاد؛ حيث قضت بسجنه 10 سنوات وعزله من الوظيفة وإلزامه برد مبلغ 290 ألف دينار.

كما أصدرت المحكمة حكما ضد متهمين آخرين في القضية ذاتها؛ حيث قضت بسجن المتهم الثاني وهو صاحب شركة سيارات، 4 سنوات مع كفالة 4 آلاف دينار (13 ألف دولار) لوقف النفاذ، وبراءة المتهم الثالث وهو موظف في الشركة.

وتتعلق القضية بمناقصة لتوريد سيارات إسعاف لوزارة الصحة؛ حيث شابت هذه المناقصة شبهات عن تجاوزات مالية.

وعلى إثر ذلك، أحيلت القضية، مطلع 2018، إلى النيابة العامة للتحقيق؛ حيث تم اتهام “المزين” ورجل أعمال ومدير مبيعات في شركة سيارات بـ”تلقي الرشوة وتعمد الإضرار بالمال العام”. قبل أن يصدر الحكم في القضية لاحقا.