بروفيسور عُماني: هذه تداعيات تهاوي النفط على الوضع الاقتصادي في السلطنة بسبب “كورونا”

تحدّث الأكاديمي العُماني البارز البروفيسور حيدر اللواتي -العميد السابق بجامعة السلطان قابوس-، عن تداعيات تهاوي النفط على الوضع الاقتصادي في عُمان ودول منتجة ريعية اخرى.



وقال “اللواتي” في تغريدة رصدتها “وطن” إنّ تلك التداعيات تتمثل بانخفاض حاد في ايرادات النفط “ثلث او اكثر”، وزيادة العجز المالي “بالمليارات”، إضافةً الى زيادة الدين العام “بالمليارات”، وانخفاض الائتمان المالي وفقد السندات جاذبيتها.



ودعا “اللواتي” العمانيين الى أن يتعاملوا مع ملف المصروفات الجارية بعقلية أزمة عاجلة.

تداعيات تهاوي النفط على الوضع الاقتصادي في عُمان ودول منتجة ريعية اخرى



– انخفاض حاد في ايرادات النفط، ثلث او اكثر

– زيادة العجز المالي، بالمليارات

– زيادة الدين العام، بالمليارات

– انخفاض الائتمان المالي وفقد السندات جاذبيتها



تعاملوا مع ملف المصروفات الجارية بعقلية أزمة عاجلة — د. حيدر بن علي اللواتي (@DrAl_Lawati) March 10, 2020

وقالت وكالة الطاقة الدولية، الاثنين، إن الطلب العالمي على النفط يتجه للانكماش في عام 2020، للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، في ظل تعثر النشاط الاقتصادي العالمي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أنها تتوقع أن يبلغ الطلب على النفط 99.9 مليون برميل يوميا في 2020، لتخفض بذلك توقعاتها السنوية بقرابة مليون برميل يوميا، وتشير إلى انكماش قدره 90 ألف برميل يوميا، في أول تراجع للطلب منذ عام 2009.