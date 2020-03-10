تداعيات تهاوي النفط على الوضع الاقتصادي في سلطنة عمان
تداعيات تهاوي النفط على الوضع الاقتصادي في سلطنة عمان
الهدهد

بروفيسور عُماني: هذه تداعيات تهاوي النفط على الوضع الاقتصادي في السلطنة بسبب “كورونا”

كتب وطن
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تحدّث الأكاديمي العُماني البارز البروفيسور -العميد السابق بجامعة السلطان قابوس-، عن تداعيات تهاوي على الوضع الاقتصادي في عُمان ودول منتجة ريعية اخرى.

وقال “اللواتي” في تغريدة رصدتها “وطن” إنّ تلك التداعيات تتمثل بانخفاض حاد في ايرادات النفط “ثلث او اكثر”، وزيادة العجز المالي “بالمليارات”، إضافةً الى زيادة الدين العام “بالمليارات”، وانخفاض الائتمان المالي وفقد السندات جاذبيتها.

ودعا “اللواتي” العمانيين الى أن يتعاملوا مع ملف المصروفات الجارية بعقلية أزمة عاجلة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، الاثنين، إن الطلب العالمي على النفط يتجه للانكماش في عام 2020، للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، في ظل تعثر النشاط الاقتصادي العالمي بسبب فيروس المستجد.

وأضافت أنها تتوقع أن يبلغ الطلب على النفط 99.9 مليون برميل يوميا في 2020، لتخفض بذلك توقعاتها السنوية بقرابة مليون برميل يوميا، وتشير إلى انكماش قدره 90 ألف برميل يوميا، في أول تراجع للطلب منذ عام 2009.

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