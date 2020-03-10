“ركبوني المرجيحة”.. إعلامي مصري يستضيف فيروس كورونا على الهواء مباشرة ويثير جدلاً واسعاً

فجر الاعلامي المصري، جابر القرموطي، موجة سخرية واسعة، بعد اجرائه حواراً تخيلياً عبر الأقمار الصناعية، مع فيروس كورونا المستجد، خلال حلقة برنامجه “الكلام على إيه” المعروض على فضائية “الحياة”.

وظهر شخص جسَّد فيروس كورونا، مستغرباً الروايات التي تساق ضده في مصر قائلاً :”أقسم بالله ده كلام سوشيال ميديا، أنا مظلوم في الليلة دي، إنتوا في مصر بتهولوا المواضيع، والعالم كله كوم ومصر لوحدها كوم تاني “.

جابر القرموطي عامل مداخله مع فيروس كورونا 😂

هانجيب شلل للكوكب 😜🤣 pic.twitter.com/VTXo6QLCtB — Alaa Sadek (@AlaaSad15047200) March 10, 2020

وأضاف فيروس كورونا متسائلًا: “يعني أبقى فيروس وقاعد في حالي وألاقي الناس بتتهمني في رسالة واتساب على جروب الماميز؟ طب إنتي الواد عندك عنده رشح وحرارة وبرد عادي تلبسيها لي أنا ليه وتقولي إني جتله؟ أنا أتهزأ كده في بلدكم وتركبوني المرجيحة وهاتك يا قلش وتقولوا اتنين مالهمش أمان الكورونا والإخوان”.

تابع قائلًا: “تقلق من إيه يا عم؟! واحد قاعد في الشرابية طول عمره وآخره بيجيب سوبيا من عم حمدي ولا اختلط مع حد جاي من سفر ولا باس حد عنده كورونا يتهمني أنا ليه لو جاله حبة برد؟”.

وكانت السلطات المصرية، أصدرت تعليمات بإغلاق فنادق وبواخر نيلية، ومنع مغادرة من فيها قبل فحصهم للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

كما أعلنت نقابة المرشدين السياحيين بالأقصر على صفحتها بفيس بوك صدور قرار بوقف الزيارات السياحية بالأقصر ليوم واحد فقط.

وتأتي الإجراءات بعد الإعلان عن اكتشاف 45 حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا على متن باخرة نيلية قادمة من أسوان إلى الأقصر، ليصل عدد الحالات في مصر إلى أكثر من 50 حالة.

وتُوفى في مصر، الأحد، سائح ألماني جراء إصابته بفيروس كورونا لتكون أول حالة وفاة في البلاد.