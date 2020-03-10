“شاهد” إعلامي مصري يزعم إصابة أمير قطر بكورونا ويجري اتصالا مع الحرس الأميري القطري

استمرارا لمسلسل المكايدة الصبيانية من رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي وأذرعه الإعلامية، خرج الإعلامي المقرب من النظام جابر القرموطي يتطاول على أمير قطر ويزعم إصابته بفيروس كورونا.

“القرموطي” وفي آخر حلقات برنامجه “الكلام على ايه” على شاشة قناة “الحياة”، زعم إصابة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بفيروس كورونا بعد استقباله لفتاة أمريكية قادمة من إيطاليا دون أن يعلم أنها مصابة بالفيروس.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=514965442768349

وبهدف الإساءة لقطر كعادة إعلام السيسي دائما بنشر الشائعات، أجرى القرموطي اتصالا بوزارة الصحة القطرية، ولم يرد عليه أحد وأجرى أيضًا اتصالا هاتفيًا بالديوان الأميري القطري ولم يرد عليه أحد.

يامن السلاحه في راس جابر القرموطي

رمتنا بدائها وانسلت pic.twitter.com/KgaiMyyjmA — علي الغياثين (@Ali_alghayathin) March 9, 2020

وفي النهاية اتصل القرموطي بالحرس الأميري القطري ليرد عليه شخص قائلًا: “الحرس الأميري القطري اتفضل”، وعرفه القرموطي بنفسه أنه صحفي مصري وسأله عن إصابة الشيخ تميم بفيروس كورونا ليرد عليه الموظف المختص: “هذا الحرس الأميري البدالة (السوتش) وأغلق الهاتف في وجهه.

ولا يكف الإعلام المصري الذي تحركه مخابرات السيسي عن حركاته الصبيانية وسياسة الفجور في الخصومة، حيث لا يخجل حتى عن الخوض في الأعراض ونشر الشائعات والفبركات للنيل من خصومه.