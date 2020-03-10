أمير قطر
أمير قطر
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“شاهد” إعلامي مصري يزعم إصابة أمير قطر بكورونا ويجري اتصالا مع الحرس الأميري القطري

كتب وطن
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استمرارا لمسلسل المكايدة الصبيانية من رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي وأذرعه الإعلامية، خرج الإعلامي المقرب من النظام يتطاول على ويزعم إصابته بفيروس كورونا.

“القرموطي” وفي آخر حلقات برنامجه “الكلام على ايه” على شاشة قناة “الحياة”، زعم إصابة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بفيروس كورونا بعد استقباله لفتاة أمريكية قادمة من إيطاليا دون أن يعلم أنها مصابة بالفيروس.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=514965442768349

وبهدف الإساءة لقطر كعادة إعلام السيسي دائما بنشر الشائعات، أجرى القرموطي اتصالا بوزارة الصحة القطرية، ولم يرد عليه أحد وأجرى أيضًا اتصالا هاتفيًا بالديوان الأميري القطري ولم يرد عليه أحد.

وفي النهاية اتصل القرموطي بالحرس الأميري القطري ليرد عليه شخص قائلًا: “الحرس الأميري القطري اتفضل”، وعرفه القرموطي بنفسه أنه صحفي مصري وسأله عن إصابة الشيخ تميم بفيروس كورونا ليرد عليه الموظف المختص: “هذا الحرس الأميري البدالة (السوتش) وأغلق الهاتف في وجهه.

ولا يكف الإعلام المصري الذي تحركه مخابرات السيسي عن حركاته الصبيانية وسياسة الفجور في الخصومة، حيث لا يخجل حتى عن الخوض في الأعراض ونشر الشائعات والفبركات للنيل من خصومه.

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