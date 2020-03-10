طفلة يمنية
طفلة يمنية
Imageحياتنا

بمساعدة زوجته.. “شاهد” أب فعل بابنته ما يخجل منه إبليس وما حدث لا يتصوره عقل!

كتب وطن
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة غضب واسعة عقب تداول قصة يمنية احتجزها والدها في مزرعة للبهائم بمساعدة زوجته، حيث قاما بتعذيبها وتجويعها.

الناشطة الحقوقية اليمنية ، نشرت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الثلاثاء، صورًا لطفلة يمنية قالت إنها احتجزت من قبل أبيها وزوجته في حظيرة للحيوانات.

“الصراري” قالت وفق ما رصدته (وطن) في تغريدتها: “انتهاك آدمية طفلة وتعذيبها من قبل والدها وزوجته في الجور عزلة الموسطة مخلاف بني شعيب بمحافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء”.

وأضافت الناشطة اليمنية أنه تم العثور على الطفلة داخل حظيرة أغنام وتظهر عليها آثار تعذيب جسدي بالإضافة إلى تعرضها لسوء التغذية.

ووجهت هدى نداء عاجل لكل منظمات المجتمع المدني في وتحديدا في المحافظة التابعة للعزلة التي حدثت بها هذة الجريمة بحق الطفلة، لأجل إنقاذها.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3859574884083445&id=100000929152593
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