بمساعدة زوجته.. “شاهد” أب فعل بابنته ما يخجل منه إبليس وما حدث لا يتصوره عقل!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة غضب واسعة عقب تداول قصة طفلة يمنية احتجزها والدها في مزرعة للبهائم بمساعدة زوجته، حيث قاما بتعذيبها وتجويعها.

الناشطة الحقوقية اليمنية هدى الصراري، نشرت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الثلاثاء، صورًا لطفلة يمنية قالت إنها احتجزت من قبل أبيها وزوجته في حظيرة للحيوانات.

انتهاك آدمية طفله وتعذيبها من قبل والدها وزوجته في الجورعزلة الموسطه مخلاف بني شعيب

العثورع الطفلة داخل اصطبل اغنام عليها آثارتعذيب جسدي بالاضافة الى تعرضهالسوء تغذية

نداء للمنظمات والمدافعين عن حقوق الانسان لنجدة هذة الطفله نتيجة انعدام اليات الحماية واستغلال الثغرات القانونيه pic.twitter.com/pThzFURzfK — هدى الصراري Huda Al-Sarari (@h_alsarare) March 9, 2020

“الصراري” قالت وفق ما رصدته (وطن) في تغريدتها: “انتهاك آدمية طفلة وتعذيبها من قبل والدها وزوجته في الجور عزلة الموسطة مخلاف بني شعيب بمحافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء”.

وأضافت الناشطة اليمنية أنه تم العثور على الطفلة داخل حظيرة أغنام وتظهر عليها آثار تعذيب جسدي بالإضافة إلى تعرضها لسوء التغذية.

ووجهت هدى نداء عاجل لكل منظمات المجتمع المدني في اليمن وتحديدا في المحافظة التابعة للعزلة التي حدثت بها هذة الجريمة بحق الطفلة، لأجل إنقاذها.