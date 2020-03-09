وزارة الصحة تبشر العُمانيين في البيان رقم 12 بشأن كورونا.. هذا ما جاء فيه

في بشرى سارة للعمانيين أعلنت وزارة الصحة بالسلطنة تماثل 9 حالات للشفاء من فيروس كورونا القاتل، من أصل 18 حالة إصابة مسجلة بالسطلنة.

ويعد هذا مؤشر إيجابي كبير على محاصرة الفيروس في السلطنة عبر الإجراءات الاحترازية المتبعة، حيث تمثل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء النصف تماما من إجمالي الحالات المصابة.

هذا وأعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل حالتي إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا 2019 لمواطنين اثنين مرتبطة بالسفر إلى إيران ويخضعان حاليا للحجر الصحي وحالتهما مستقرة وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 18 حالة 17 حالة منها مرتبطة بالسفر غلى إيران وواحدة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا

وأكدت الوزارة في البيان رقم 12 أن 9 حالات قد تماثلت للشفاء بينما حالة البقية مستقرة.

وتهيب الصحة العمانية بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأمكان العامة أو دور العبادة.

كما أهابت الوزارة بالجميع المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال.