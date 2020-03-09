هل ستتسبب كورونا باستقالة وزير الصحة الكويتي بعد هذا الاعلان الذي أثار جدلاً واسعاً؟

أثار النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، عبدالحميد دشتي، جدلاً واسعاً، في تغريدة توقع فيها استقالة وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، بعد ضغوطات من الحكومة عليه.

وقال دشتي في تغريدة رصدتها “وطن”، ” انباء عن نيّة وزير الصحة الشيخ باسل الصباح تقديم استقالته بعد ضغوط الحكومة عليه بعدم الاعلان عن اكتشاف حالات فيروس كرونا على عدد من المصريين القادمين من مصر وخوفا من تقديم استجوابا له من قبل بعض نواب المجلس بتستره على اصابة بعض المصريين القادمين من مصر مؤخرا “!

عاجل:

انباء عن نيّة وزير الصحه الشيخ باسل الصباح تقديم استقالته بعد ضغوط الحكومه عليه بعدم الاعلان عن اكتشاف حالات ڤيروس كرونا على عدد من المصريين القادمين من مصر وخوفآ من تقديم استجوابآ له من قبل بعض نواب المجلس بتستره على اصابة بعض المصريين القادمين من مصر مؤخرآ! pic.twitter.com/QAG4EFhhl8 — النائب x د. عبدالحميد عباس دشتي (@adashtimp) March 9, 2020

وخلال الأيام الماضية كانت هناك عديد من المطالبات من قبل الشارع الكويتي بضرورة استقالة وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، فيما قام العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل بانتقاد أداء وزارة الصحة الكويتية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، متهمين الوزير والمسؤولين بالوزارة بالتقصير في اخذ إجراءات الوقاية اللازمة للوافدين من الدول المصابة بالمرض، كان آخرها مجموعة من الوافدين من دولة مصر.

وكتب الدكتور فيصل الكنداري في تغريدة له: “دخول مرض كورونا إلى الكويت وانتشاره الذي أدى إلى خلل في مؤسسات وأجهزة الدولة وذعر بين الناس نتيجة يجب أن يتحملها سياسياً وزير الصحة”.

دخول مرض كورونا إلى الكويت وانتشاره الذي أدى إلى خلل في مؤسسات وأجهزة الدولة وذعر بين الناس نتيجة يجب أن يتحملها سياسيًا وزير الصحة دون حاجة إلى أي تبرير في مساعيه أو ما يقوم به الآن، لا نحتاج منه انتحار بسيف الساموراي فقط استقالة توضع بين يدي رئيس الوزراء — Dr.Faisal Alkandari (@faisalkandari) February 27, 2020

وزارة الصحة الكويتية بحسب صحيفة المحمل الكويتية نفت بدورها أي أخبار حول حقيقة استقالة وزير الصحة الكويتي باسل الصباح.

وزارة الصحة : ما يتم تداوله عن استقالة وزير الصحة د.باسل الصباح ووكيل الصحة العامة د.بثينة المضف "إشاعة"@Drbaselalsabah#الكويت #كورونا pic.twitter.com/p673jREQby — المحمل الإخباريه 🇰🇼 (@Almahmel_news) March 9, 2020

كما وأعلن الناطق الرسمي للحكومة الكويتية: “لا صحة لاستقالة وزير الصحة باسل الصباح أو أي من القياديين والجميع متواجد على رأس عمله في مواجهة فيروس كورونا”

الناطق الرسمي للحكومة: لا صحة لاستقالة وزير الصحة #باسل_الصباح أو أي من القياديين والجميع متواجد على رأس عمله في مواجهة فيروس #كورونا#كورونا_الكويت#كورونا_في_الكويت pic.twitter.com/OzzhAZi5ge — الزيادي (@AlziadiQ8) March 9, 2020

فيما أدان عديد من النشطاء عبر مواقع التواصل استقالة وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، معتبرين ذلك محاولة لزعزعة الثقة بين الشعب الكويتي وحكومته، بالأخص في ظل هذه الظروف، حيث كتب الناشط مشاري السند: “تداول اشاعة استقالة وزير الصحة بهذه الظروف هي لزعزعة ثقة المواطنين بالوزير، وهي مجموعة قذرة ومعروفة وأطراف حاقدة على الوزير”.

تداول إشاعة استقالة وزير الصحة

الشيخ الدكتور باسل الصباح

بهذه الظروف

هي لزعزعت ثقة المواطنين بالوزير

وهي مجموعة قذرة ومعروفه واطراف حاقده ليس على الوزير فقط !!

بل على #وزارة_الصحة بأكملها والدور الجبار التي تقوم به وكذلك جهود الفرق الطبية خلال انتقال #فيروس_ كورونا

الى الكويت !! pic.twitter.com/mkwdGGwde1 — مشاري السند 🗽 (@ALSANAD_MESHARI) March 9, 2020

جدير بالذكر بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في دولة الكويت بلغ 65 حالة، تماثلت واحدة منها للشفاء، بحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الكويتية.

فيما اتخذت السلطات الكويتية اليوم الاثنين قراراً بتمديد العطلة الممنوحة للطلاب والدارسين أسبوعين جديدين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما قامت باتخاذ عديد من الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع الدول الأخرى وحركة التنقل بينها وبين الكويت، حيث أصبحت حدودها البرية مع كل من العراق والسعودية مغلقة تماماً، وجويّاً قامت بوقف حركة الطيران مع العديد من الدول ومنعت دخول رعايا دول أخرى، “عزلاً جوياً جزئياً”.